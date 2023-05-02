Прибыль российских компаний, обслуживающих самолеты Airbus и Boeing, снизилась почти в шесть раз

Мужчина рядом с российским самолетом. Фото: росСМИ

Прибыль компаний Российской Федерации, обслуживающих самолеты Airbus и Boeing, в прошлом году упала в 5,6 раза. Это почти до 400 млн рублей. В Минтрансе рассказали, что во время ремонта авиатехники есть проблемы, однако барьеры для поставок запчастей будут сняты.

Об этом сообщают росСМИ.

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Прибыль российских компаний снизилась

Основная часть прибыли (15,6 млрд руб) пришлась на двух провайдеров, принадлежащих S7 Group Владислава Филева и группе "Аэрофлот". Выручка крупнейшего российского игрока на этом рынке — S7 Technics — сократилась на 8,5% (до 11,5 млрд руб), чистая прибыль — на 43% (до 1,1 млрд руб). В "Аэрофлот Техникс" выручка выросла на 4,9% (до 4,1 млрд руб), но компания показала максимальный ущерб в своей истории (с 2016 года) — 570 млн руб.

Представитель российского "Аэрофлота" рассказал, что треть убытка, то есть около 190 млн руб, это "бумажный" ущерб, связанный с особенностями новых стандартов бухгалтерского учета. Остальные суммы — дополнительные расходы, возникшие на процедуру передачи производственных объемов от департамента по техническому обеспечению "Аэрофлота" к "Аэрофлоту Техникс", а также существенное сокращение налета самолетов.

Изменения финансовых показателей крупнейших компаний РФ по обслуживанию и ремонту самолетов. Фото: росСМИ

В настоящее время в РФ более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов.

Почему у российских компаний уменьшилась прибыль

Международные санкции, объявленные против РФ, непосредственно коснулись бизнеса компаний, занимающихся ремонтом авиатехники. Они избавились от прямых поставок от западных производителей агрегатов, запчастей, комплектующих, инструментов и оборудования.

От сотрудничества со страной-террористом отказались глобальный провайдер Lufthansa Technik и "Люфтганза Техник Восток Сервисез".

Директор корпоративных коммуникаций Йенс Крюгер рассказал, что с введением санкций Евросоюза и США Lufthansa Technik прекратила коммерческую деятельность для своих российских клиентов и разорвала с ними контракты. По его словам, "Люфтганза Техник Восток Сервисез" тоже "прекратила бизнес-деятельность для российских клиентов".

Кроме того, в прошлом году сократилась работа воздушного транспорта в России. Например, из-за запрета на полеты в Евросоюз пассажирские перевозки упали на 14%, до 95,21 млн человек.

Авиационный эксперт Григорий Померанцев считает, что на прибыль компаний РФ могли повлиять также ограничения на предоставление техобслуживания для иностранных авиакомпаний из-за приостановки действия европейских и бермудских лицензий.

Напомним, 22 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.