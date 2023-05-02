Прибыль российских компаний, обслуживающих самолеты Airbus и Boeing, снизилась почти в шесть раз
Прибыль компаний Российской Федерации, обслуживающих самолеты Airbus и Boeing, в прошлом году упала в 5,6 раза. Это почти до 400 млн рублей. В Минтрансе рассказали, что во время ремонта авиатехники есть проблемы, однако барьеры для поставок запчастей будут сняты.
Об этом сообщают росСМИ.
Прибыль российских компаний снизилась
Основная часть прибыли (15,6 млрд руб) пришлась на двух провайдеров, принадлежащих S7 Group Владислава Филева и группе "Аэрофлот". Выручка крупнейшего российского игрока на этом рынке — S7 Technics — сократилась на 8,5% (до 11,5 млрд руб), чистая прибыль — на 43% (до 1,1 млрд руб). В "Аэрофлот Техникс" выручка выросла на 4,9% (до 4,1 млрд руб), но компания показала максимальный ущерб в своей истории (с 2016 года) — 570 млн руб.
Представитель российского "Аэрофлота" рассказал, что треть убытка, то есть около 190 млн руб, это "бумажный" ущерб, связанный с особенностями новых стандартов бухгалтерского учета. Остальные суммы — дополнительные расходы, возникшие на процедуру передачи производственных объемов от департамента по техническому обеспечению "Аэрофлота" к "Аэрофлоту Техникс", а также существенное сокращение налета самолетов.
В настоящее время в РФ более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов.
Почему у российских компаний уменьшилась прибыль
Международные санкции, объявленные против РФ, непосредственно коснулись бизнеса компаний, занимающихся ремонтом авиатехники. Они избавились от прямых поставок от западных производителей агрегатов, запчастей, комплектующих, инструментов и оборудования.
От сотрудничества со страной-террористом отказались глобальный провайдер Lufthansa Technik и "Люфтганза Техник Восток Сервисез".
Директор корпоративных коммуникаций Йенс Крюгер рассказал, что с введением санкций Евросоюза и США Lufthansa Technik прекратила коммерческую деятельность для своих российских клиентов и разорвала с ними контракты. По его словам, "Люфтганза Техник Восток Сервисез" тоже "прекратила бизнес-деятельность для российских клиентов".
Кроме того, в прошлом году сократилась работа воздушного транспорта в России. Например, из-за запрета на полеты в Евросоюз пассажирские перевозки упали на 14%, до 95,21 млн человек.
Авиационный эксперт Григорий Померанцев считает, что на прибыль компаний РФ могли повлиять также ограничения на предоставление техобслуживания для иностранных авиакомпаний из-за приостановки действия европейских и бермудских лицензий.
Напомним, 22 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.