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Приріст до 1 тис. доларів — де в Україні дорожчає нерухомість

2 лютого 2024 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок нерухомості в Україні — де в регіонах стрімко зросли ціни
Ключі від житла. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні пожвавлюється ринок нерухомості та зростають розцінки. Так, у деяких західних регіонах ціни на вторинному ринку показують приріст у майже 1 тис. доларів (на 2%) за місяць.

Про це свідчать дані одного з порталів нерухомості.

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Як змінився ринок нерухомості в Україні

За цими даними, у Києві у січні середня ціна однокімнатної квартири, залежно від району перебуває у діапазоні від 42 тис. до 128 тис. доларів. На первинці квадратні метри подорожчали так: у лютому 2023 року середня ціна за один квадрат становила 48,9 тис. гривень, а в лютому 2024 року — 49, 2 тис. гривень.

 

ціни на нерухомість
Джерело: ЛУН

У продажі на січень — 180 житлових комплексів. У Київській області середня вартість квадрата становить 34,8 тис. гривень (на 800 гривень більше). Для порівняння — в Одесі квадрат коштує 36,7 тис. гривень. Середня вартість однокімнатної квартири зараз така:

  • в Одесі — коштує 39,9 тис. доларів;
  • у Дніпрі — 39 тис. доларів;
  • у Львові — 60 тис. доларів.

Зокрема, у Львові ціна подібна до столичних розцінок — близько 48,6 тис. гривень. В області ціна за квадратний метр зросла на 900 грн з грудня, до 36,3 тис. гривень.

 

ціни на нерухомість
Джерело: ЛУН

Примітно те, що в Івано-Франківську ціни на "вторинці" продемонстрували чималий приріст — до 1 тис. доларів (на 2% більше) з минулого місяця. Тепер вартість така:

  • однокімнатна квартира коштує 33,8 тис. доларів;
  • двокімнатна — 48,5 тис. доларів;
  • трикімнатна — 63,9 тис. доларів.

 

ціни на нерухомість
Джерело: ЛУН

Що кажуть експерти

За словами директора з розвитку бізнесу та бренду ЛУН Дениса Суділковського, на ситуацію на ринку нерухомості позитивно вплинули державні програми. Так, від початку дії проєкту "єОселя" кредити на власне житло оформили 6, 91 тис. українських родин на суму, що перевищує 10,4 млрд гривень.

"Державні програми пільгової іпотеки єОселя та видачі сертифікатів за зруйноване житло — пожвавлюють ринок нерухомості. Разом зі стабільною економічною ситуацією у 2023-му і прогнозом зростання економіки цього року, можна очікувати подальше збільшення попиту на придбання житла в Україні", — повідомив експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від цієї процедури.

Також ми писали, що в країні у 2024 році винаймати житло стане дорожче. Особливо слід чекати підвищення цін після завершення опалювального сезону та чергового ймовірного енергетичного терору з боку Росії.

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