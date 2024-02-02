Рынок недвижимости в Украине — где в регионах стремительно выросли цены

Ключи от жилья. Фото: Unplush

В Украине оживляется рынок недвижимости и растут расценки. Так, в некоторых западных регионах цены на вторичном рынке показывают прирост почти в 1 тыс. долларов (на 2%) в месяц.

Об этом свидетельствуют данные одного из порталов недвижимости.

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По этим данным, в Киеве в январе средняя цена однокомнатной квартиры в зависимости от района находится в диапазоне от 42 тыс. до 128 тыс. долларов. На первичке квадратные метры подорожали так: в феврале 2023 года средняя цена за один квадрат составляла 48,9 тыс. гривен, а в феврале 2024 года — 49, 2 тыс. гривен.

Источник: ЛУН

В продаже на январь — 180 жилых комплексов. В Киевской области средняя стоимость квадрата составляет 34,8 тыс. гривен (на 800 гривен больше). Для сравнения — в Одессе квадрат стоит 36,7 тыс. гривен. Средняя стоимость однокомнатной квартиры сейчас такова:

в Одессе — стоит 39,9 тыс. долларов;

в Днепре — 39 тыс. долларов;

во Львове — 60 тыс. долларов.

В частности, во Львове цена подобна столичным расценкам — около 48,6 тыс. гривен. В области цена за квадратный метр выросла на 900 грн. с декабря, до 36,3 тыс. гривен.

Источник: ЛУН

Примечательно, что в Ивано-Франковске цены на "вторичке" продемонстрировали немалый прирост — до 1 тыс. долларов (на 2% больше) с прошлого месяца. Теперь стоимость такова:

однокомнатная квартира стоит 33,8 тыс. долларов;

двухкомнатная — 48,5 тыс. долларов;

трехкомнатная — 63,9 тыс. долларов.

Источник: ЛУН

Что говорят эксперты

По словам директора по развитию бизнеса и бренда ЛУН Дениса Судилковского, на ситуацию на рынке недвижимости положительно повлияли государственные программы. Так, с начала действия проекта "'єОселя" кредиты на собственное жилье оформили 6,91 тыс. украинских семей на сумму, превышающую 10,4 млрд гривен.

"Государственные программы льготной ипотеки єОселя и выдачи сертификатов за разрушенное жилье — оживляют рынок недвижимости. Вместе со стабильной экономической ситуацией в 2023-м и прогнозом роста экономики в этом году, можно ожидать дальнейшего увеличения спроса на приобретение жилья в Украине", — сообщил эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев будут освобождены от этой процедуры.

Также мы писали, что в стране в 2024 году снимать жилье станет дороже. Особо следует ожидать повышения цен после завершения отопительного сезона и очередного возможного энергетического террора со стороны России.