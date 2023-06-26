Приватбанк автоматично списуватиме кошти за непогашені кредити: за яких умов

Клієнти ПриватБанку. Фото: google.com

Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити. Це відбуватиметься при примусовому закритті рахунків.

Про це йдеться у повідомленнях, які банк розіслав своїм клієнтам.

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Списання коштів за непогашені кредити

"Це стосується клієнтів, яким банк відмовив у підтримці ділових відносин через недотримання чинного законодавства щодо незаконного використання та отримання коштів", — йдеться у розсилці банку.

Інформаційна розсилка ПриватБанку. Фото: скріншот

Як відомо, відмова в обслуговуванні — це примусове закриття рахунку банком в односторонньому порядку. Після цього кошти з рахунку зазвичай або переказують на рахунок людини в іншому банку, або видаються йому готівкою через касу.

Якщо у клієнта Приватбанку на момент розірвання відносин був непогашений кредит у Приватбанку, то весь борг, що залишився, обов'язково спишуть з рахунку.

Нагадаємо, декілька днів тому у державному ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. Зокрема, з 22 червня у терміналах самообслуговування знову доступні операції з готівковою валютою.