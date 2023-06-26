Приватбанк будет автоматически списывать средства за непогашенные кредиты: при каких условиях
Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.
Об этом говорится в сообщениях, разосланных банком своим клиентам.
Списание средств за непогашенные кредиты
"Это касается клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств", — говорится в рассылке банка.
Как известно, отказ в обслуживании — это принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого средства со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу.
Если у клиента Приватбанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит в Приватбанке, то оставшийся долг обязательно спишут со счета.
Напомним, несколько дней назад в государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.