Приватбанк будет автоматически списывать средства за непогашенные кредиты: при каких условиях

Клиенты ПриватБанка. Фото: google.com

Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.

Об этом говорится в сообщениях, разосланных банком своим клиентам.

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Списание средств за непогашенные кредиты

"Это касается клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств", — говорится в рассылке банка.

Информационная рассылка ПриватБанка. Фото: скриншот

Как известно, отказ в обслуживании — это принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого средства со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу.

Если у клиента Приватбанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит в Приватбанке, то оставшийся долг обязательно спишут со счета.

Напомним, несколько дней назад в государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.