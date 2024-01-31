ПриватБанк продовжує блокувати картки — чому клієнти втрачають доступ до рахунків

Банківська картка. Фото: Privatbank

Держфінустанова "ПриватБанк" може розривати відносини та блокувати рахунки клієнтів без попередження. Причиною стають підозрілі, на думку банку, операції у рамках фінансового моніторингу.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Причина блокування рахунку

Як зазначається в одному зі звернень до банку, з клієнтом розірвали відносини без попередження та точного пояснення причини. Це сталося після того, як протягом одного дня здійснив велику кількість переказів. Припускає, що перевищив встановлений ліміт.

"Запитання адресується представникам банку. 26.01.2024 зробив досить багато операцій з грошовими переказами на карти інших людей, цілком імовірно було досягнуто ліміту на місяць... Відразу ж сходив у відділення для з'ясування причин, оператор мені нічого виразного не відповіла, а лише повторила, що мені потрібно вказати номер рахунку, на який переведуть залишок на балансі. Як я можу дізнатися про причину розриву відносин з банком? Як я можу виправити це та продовжити користуватися банком? Всі дані про транзакції, їхню легальність, можу надати, я відкритий для розмови", — йдеться у повідомленні.

Відповідь ПриватБанку

Як повідомили у пресслужбі, ПриватБанк розірвав відносини з клієнтом та закрив доступ до застосунку "Приват24" через підозрілі операції. Поновлення обслуговування у банку неможливе, однак додатково надішлють лист з детальною інформацією.

"Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні", — написали у фінустанові.

При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для цього треба надати:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись фінансовими рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву про перерахування залишків грошей.

Джерело: Мінфін

Найпоширеніші причини, через які блокуються карткові рахунки:

фінансовий моніторинг;

нетипові операції;

рішення виконавчої служби;

страховка від шахраїв;

неправильний PIN-код;

закінчення терміну дії картки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк створив нову функцію — Конверти, які призначені для збору донейтів та накопичення коштів. В соцмережах вже відмітили, що це дуже схоже на "Банки" у monobank. Співзасновник mono Олег Гороховський теж відреагував на нововведення від Привату.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.