ПриватБанк продолжает блокировать карты — почему клиенты теряют доступ к счетам

ПриватБанк блокирует карты без предупреждений — как не потерять доступ к счету
Госфинучреждение "ПриватБанк" может разрывать сотрудничество и блокировать счета клиентов без предупреждения. Причиной становятся подозрительные, по мнению банка, операции в рамках финансового мониторинга.
Об этом сообщается на портале "Минфин".
Причина блокировки счета
Как отмечается в одном из обращений к банку, с клиентом разорвали отношения без уведомления и точного объяснения причины. Это произошло после того, как в течение одного дня совершил большое количество переводов. Предполагает, что превысил установленный лимит.
"Вопрос адресуется представителям банка. 26.01.2024 сделал достаточно много операций с денежными переводами на карты других людей, вполне вероятно был достигнут лимит в месяц... Сразу же сходил в отделение для выяснения причин, оператор мне ничего внятного не ответила, а только повторила, что мне нужно указать номер счета, на который переведут остаток на балансе. Как я могу узнать причину разрыва отношений с банком? Все данные о транзакциях, их легальности, могу предоставить, я открыт для разговора", — говорится в сообщении.
Ответ ПриватБанка
Как сообщили в пресс-службе, ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом и закрыл доступ к приложению "Приват24" из-за подозрительных операций. Возобновление обслуживания в банке невозможно, однако дополнительно отправят письмо с подробной информацией.
"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине", — написали в финучреждении.
При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для этого нужно предоставить:
- реквизиты счета, открытого в другом банке;
- документы, подтверждающие полномочия распоряжаться финансовыми счетами;
- документы, удостоверяющие личность;
- документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- заявление о перечислении остатков денег.
Самые распространенные причины, по которым блокируются карточные счета:
- финансовый мониторинг;
- нетипичные операции;
- решение исполнительной службы;
- страховка от мошенников;
- неправильный PIN-код;
- окончание срока действия карты.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк создал новую функцию — Конверты, предназначенные для сбора донатов и накопления средств. В соцсетях уже отметили, что это очень похоже на "Банки" в monobank. Соучредитель mono Олег Гороховский тоже отреагировал на нововведения от Привата.
Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!