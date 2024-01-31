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ПриватБанк блокирует карты без предупреждений — как не потерять доступ к счету

31 января 2024 10:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк продолжает блокировать карты — почему клиенты теряют доступ к счетам
Банковская карта. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Госфинучреждение "ПриватБанк" может разрывать сотрудничество и блокировать счета клиентов без предупреждения. Причиной становятся подозрительные, по мнению банка, операции в рамках финансового мониторинга.

Об этом сообщается на портале "Минфин".

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Причина блокировки счета

Как отмечается в одном из обращений к банку, с клиентом разорвали отношения без уведомления и точного объяснения причины. Это произошло после того, как в течение одного дня совершил большое количество переводов. Предполагает, что превысил установленный лимит.

"Вопрос адресуется представителям банка. 26.01.2024 сделал достаточно много операций с денежными переводами на карты других людей, вполне вероятно был достигнут лимит в месяц... Сразу же сходил в отделение для выяснения причин, оператор мне ничего внятного не ответила, а только повторила, что мне нужно указать номер счета, на который переведут остаток на балансе. Как я могу узнать причину разрыва отношений с банком? Все данные о транзакциях, их легальности, могу предоставить, я открыт для разговора", — говорится в сообщении.

Ответ ПриватБанка

Как сообщили в пресс-службе, ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом и закрыл доступ к приложению "Приват24" из-за подозрительных операций. Возобновление обслуживания в банке невозможно, однако дополнительно отправят письмо с подробной информацией.

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине", — написали в финучреждении.

При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для этого нужно предоставить:

  • реквизиты счета, открытого в другом банке;
  • документы, подтверждающие полномочия распоряжаться финансовыми счетами;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявление о перечислении остатков денег.

 

Приватбанк блокирует карты
Источник: Минфин

Самые распространенные причины, по которым блокируются карточные счета:

  • финансовый мониторинг;
  • нетипичные операции;
  • решение исполнительной службы;
  • страховка от мошенников;
  • неправильный PIN-код;
  • окончание срока действия карты.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк создал новую функцию — Конверты, предназначенные для сбора донатов и накопления средств. В соцсетях уже отметили, что это очень похоже на "Банки" в monobank. Соучредитель mono Олег Гороховский тоже отреагировал на нововведения от Привата.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.

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