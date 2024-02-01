ПриватБанк та Ощад оформлюють іпотеку на таунхауси — що важливо знати

Ключі від оселі. Фото: Freepik

Держфінустанови "ПриватБанк" та "Ощадбанк" долучилися до оновлень урядової програми "єОселя" з оформлення пільгової іпотеки на приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Відомо, які є особливості з отримання такої нерухомості.

Про це інформують пресслужби фінустанов.

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Відповідні зміни днями затвердив уряд. Згідно з ними, українці можуть оформити в іпотеку житлові будинки, введені в експлуатацію не більше трьох років тому.

Привілеї отримають пільгові категорії позичальників. Зокрема, учасникам бойових дій, ветеранам та членам їхніх сімей дозволяється обрати будинки, яким не більше десять років в обласних центрах та вік яких не більше 40 років — в решті населених пунктах.

Важлива умова для приватних будинків — земля, де вони розташовані. За програмою доступної іпотеки для купівлі вона повинна належати до житлової та громадської забудови. Водночас, дачі та садові будинки оформити поки що немає змоги.

Подати заявку у ПриватБанку можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають житла чи бажають збільшити площу.

Ставка у банках становить 3% річних:

для військовослужбовців Збройних сил за контрактом та силовиків;

працівників закладів освіти;

працівників медичної сфери;

науковців.

Ставка у 7% річних для інших категорій, зокрема:

учасників бойових дій;

ветеранів;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як взяти участь у програмі

Для того, щоб взяти участь в програмі, потрібно заповнити заявку в мобільному застосунку "Дія" та обрати один із банків.

Зокрема, Ощадбанк є лідером держпрограми пільгового кредитування єОселя, видавши понад 3 тис. пільгових позик на близько 5 млрд грн. На Ощадбанк за програмою припадає 44% ринку за сумою та кількістю оформлених кредитів.

Через ПриватБанк громадяни отримали більш ніж 2 тис. кредитів на 2,8 млрд грн. На ПриватБанк припадає за кількістю виданих кредитів понад 30%.

Варто зауважити, що сукупно кредити на власне житло оформили 6,91 тис. українських родин на більш ніж 10,4 млрд грн. "Левова частка" — військовослужбовці за контрактом та правоохоронці. Програма доступна на всій території України, крім тимчасово окупованих територій та "гарячих точок".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні знову оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.

Раніше ми писали, як ВПО придбати житло за програмою "єОселя". За рік такою можливістю скористалися вже понад 4 тис. українських родин.