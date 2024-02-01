ПриватБанк и Ощад оформляют ипотеку на таунхаусы — что важно знать

Ключи от дома. Фото: Freepik

Госфинучреждения "ПриватБанк" и "Ощадбанк" присоединились к обновлениям правительственной программы "єОселя" по оформлению льготной ипотеки на частные дома, таунхаусы и дуплексы. Известно, какие особенности по получению такой недвижимости.

Об этом информируют пресс-службы финучреждений.

Читайте также:

Ипотека на частные дома и таунхаусы в Ощаде и Привате

Соответствующие изменения на днях утвердило правительство. Согласно им, украинцы могут оформить в ипотеку жилые дома, введенные в эксплуатацию не более трех лет назад.

Привилегии получат льготные категории заемщиков. В частности, участникам боевых действий, ветеранам и членам их семей разрешается выбрать дома, которым не больше десяти лет в областных центрах и возраст которых не больше 40 лет — в остальных населенных пунктах.

Важное условие для частных домов — земля, где они расположены. По программе доступной ипотеки для покупки она должна относиться к жилой и общественной застройке. В то же время дачи и садовые дома оформить пока нет возможности.

Подать заявку в ПриватБанке могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие жилья или желающие увеличить площадь.

Ставка в банках составляет 3% годовых:

для военнослужащих Вооруженных сил по контракту и силовиков;

работников учебных заведений;

работников медицинской сферы;

ученых.

Ставка в 7% годовых для других категорий, в том числе:

участников боевых действий;

ветеранов;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как принять участие в программе

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно заполнить заявку в мобильном приложении "Дія" и выбрать один из банков.

В частности, Ощадбанк является лидером госпрограммы льготного кредитования является Оселя, выдав более 3 тыс. льготных кредитов на около 5 млрд грн. На Ошадбанк по программе приходится 44% рынка по сумме и количеству оформленных кредитов.

Через ПриватБанк граждане получили более 2 тыс. кредитов на 2,8 млрд грн. На ПриватБанк приходится по количеству выданных кредитов более 30%.

Следует заметить, что совокупно кредиты на собственное жилье оформили 6,91 тыс. украинских семей на более чем 10,4 млрд грн. "Львиная доля" — военнослужащие по контракту и правоохранители. Программа доступна по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и "горячих точек".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине снова обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны войны жилье. Изменения касаются площади такой недвижимости.

Раньше мы писали, как ВПЛ приобрести жилье по программе "єОселя". За год такой возможностью воспользовались уже более 4 тысяч украинских семей.