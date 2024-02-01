ПриватБанк и Ощад оформляют ипотеку на таунхаусы — что важно знать

ПриватБанк и Ощад предоставляют ипотеку на таунхаусы и дуплексы — важные нюансы
Госфинучреждения "ПриватБанк" и "Ощадбанк" присоединились к обновлениям правительственной программы "єОселя" по оформлению льготной ипотеки на частные дома, таунхаусы и дуплексы. Известно, какие особенности по получению такой недвижимости.
Об этом информируют пресс-службы финучреждений.
Ипотека на частные дома и таунхаусы в Ощаде и Привате
Соответствующие изменения на днях утвердило правительство. Согласно им, украинцы могут оформить в ипотеку жилые дома, введенные в эксплуатацию не более трех лет назад.
Привилегии получат льготные категории заемщиков. В частности, участникам боевых действий, ветеранам и членам их семей разрешается выбрать дома, которым не больше десяти лет в областных центрах и возраст которых не больше 40 лет — в остальных населенных пунктах.
Важное условие для частных домов — земля, где они расположены. По программе доступной ипотеки для покупки она должна относиться к жилой и общественной застройке. В то же время дачи и садовые дома оформить пока нет возможности.
Подать заявку в ПриватБанке могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие жилья или желающие увеличить площадь.
Ставка в банках составляет 3% годовых:
- для военнослужащих Вооруженных сил по контракту и силовиков;
- работников учебных заведений;
- работников медицинской сферы;
- ученых.
Ставка в 7% годовых для других категорий, в том числе:
- участников боевых действий;
- ветеранов;
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Как принять участие в программе
Для того, чтобы принять участие в программе, нужно заполнить заявку в мобильном приложении "Дія" и выбрать один из банков.
В частности, Ощадбанк является лидером госпрограммы льготного кредитования является Оселя, выдав более 3 тыс. льготных кредитов на около 5 млрд грн. На Ошадбанк по программе приходится 44% рынка по сумме и количеству оформленных кредитов.
Через ПриватБанк граждане получили более 2 тыс. кредитов на 2,8 млрд грн. На ПриватБанк приходится по количеству выданных кредитов более 30%.
Следует заметить, что совокупно кредиты на собственное жилье оформили 6,91 тыс. украинских семей на более чем 10,4 млрд грн. "Львиная доля" — военнослужащие по контракту и правоохранители. Программа доступна по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и "горячих точек".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине снова обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны войны жилье. Изменения касаются площади такой недвижимости.
Раньше мы писали, как ВПЛ приобрести жилье по программе "єОселя". За год такой возможностью воспользовались уже более 4 тысяч украинских семей.
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