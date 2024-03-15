Курс валют на 16 березня — долар перед вихідними злетів у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна

Курс долара у деяких банках та обмінниках після зниження знову почав дорожчати. Національний банк України (НБУ) теж затвердив вищий офіційний курс на наступний банківський день.

Такі дані наводить пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.

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З даними НБУ, офіційні курси іноземних валют встановлено на рівні:

долар — 38,79 грн (+0,11);

євро — 42,24 грн (-0,04);

злотий — 9,83 грн (-0,01).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку — чергові коливання. У купівлі долар коштує 38,49 грн (+0,02), у продажу — 38,97 грн (-0,01). Євровалюту купують за 41,91 грн (-0,10), продають — за 42,66 грн (-0,09).

У ПриватБанку долар подорожчав. У купівлі коштує 38,35 грн (+0,10), у продажу — 38,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 38,40 грн (+0,10), продає — за 38,89 грн (+0,06). Ощадбанк долар купує дешевше — за 38,45 грн (-0,20), продає — за 38,95 грн (-0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчать дані Minfin, в обмінниках долар знову почав дорожчати. У купівлі коштує 38,80 грн (+0,13), у продажу — 38,90 грн (+0,13). Євровалюту купують за 42,45 грн (+0,15), продають — за 42,65 грн (+0,05).

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Нагадаємо, у лютому обсяг гривневих депозитів громадян в українських банках підвищився майже до рівня початку 2024 року. Таким чином, на рахунки повернулися кошти, зняті у січні.

Також українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.