Курс валют на 16 марта — доллар перед выходными взлетел в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

Курс доллара в некоторых банках и обменниках после снижения снова начал дорожать. Национальный банк Украины (НБУ) тоже утвердил более высокий официальный курс на следующий банковский день.

Такие данные приводит пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

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По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на уровне:

доллар — 38,79 грн (+0,11);

евро — 42,24 грн (-0,04);

злотый — 9,83 грн (-0,01).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке — очередные колебания. В покупке доллар стоит 38,49 грн (+0,02), в продаже — 38,97 грн (-0,01). Евровалюту покупают за 41,91 грн (-0,10), продают — за 42,66 грн (-0,09).

В ПриватБанке доллар подорожал. В покупке стоит 38,35 грн (+0,10), в продаже — 38,95 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,40 грн (+0,10), продает — за 38,89 грн (+0,06). Ощадбанк доллар покупает дешевле — за 38,45 грн (-0,20), продает — за 38,95 грн (-0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствуют данные Minfin, в обменниках доллар снова начал дорожать. В покупке стоит 38,80 грн (+0,13), в продаже — 38,90 грн (+0,13). Евровалюту покупают за 42,45 грн (+0,15), продают — за 42,65 грн (+0,05).

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Напомним, в феврале объем гривневых депозитов граждан в украинских банках повысился почти до начала 2024 года. Таким образом, на счета вернулись денежные средства, снятые в январе.

Также украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. Известно, за вывоз какой суммы в 2024 году ожидает наказание.