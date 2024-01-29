ПриватБанк виплатить до 10 тис. грн — що треба зробити до 31 січня

ПриватБанк виплатить на картку 10 тис. грн — умови
Держфінустанова "ПриватБанк" виплатить на банківські картки клієнтів до 10 тис. гривень. Такий грошовий бонус обіцяють у разі виконання певних умов до кінця січня 2024 року.
Про це йдеться на офіційному сайті банку.
Грошові бонуси від ПриватБанку
У ПриватБанку добігає кінця акція, за якої українці можуть отримати грошовий бонус у вигляді кешбеку. У рамках акції банк приготував три види призів для клієнтів:
- 100 гривень кешбеку;
- 1 тис. гривень;
- головний приз — 10 тис. гривень.
Як отримати грошовий приз
Для того, щоб отримати кешбек від ПриватБанку, потрібно встигнути виконати кілька умов:
- зареєструватися в акції за цим посиланням;
- отримати переказ Ria на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 1 тис. грн (в еквіваленті);
- сплатити покупки карткою Mastercard від ПриватБанку від 100 грн (в еквіваленті).
Всі, хто виконає умови, візьмуть участь у рандомному визначенні переможців та одержать акційний кешбек.
Ті, хто хочуть взяти участь в акції, повинні зареєструватися до 31 січня 2024 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у ПриватБанку пояснили, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".
Також ми писали, що українці нарікають на довгі черги у державній фінустанові "ПриватБанк" через закриття відділень. Відомо, що за останні роки банк закрив сотні офісів в Україні.
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