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ПриватБанк виплатить на картку 10 тис. грн — умови

29 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк виплатить до 10 тис. грн — що треба зробити до 31 січня
Банківська картка. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держфінустанова "ПриватБанк" виплатить на банківські картки клієнтів до 10 тис. гривень. Такий грошовий бонус обіцяють у разі виконання певних умов до кінця січня 2024 року.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

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Грошові бонуси від ПриватБанку

У ПриватБанку добігає кінця акція, за якої українці можуть отримати грошовий бонус у вигляді кешбеку. У рамках акції банк приготував три види призів для клієнтів:

  • 100 гривень кешбеку;
  • 1 тис. гривень;
  • головний приз — 10 тис. гривень.

Як отримати грошовий приз

Для того, щоб отримати кешбек від ПриватБанку, потрібно встигнути виконати кілька умов:

  • зареєструватися в акції за цим посиланням;
  • отримати переказ Ria на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 1 тис. грн (в еквіваленті);
  • сплатити покупки карткою Mastercard від ПриватБанку від 100 грн (в еквіваленті).

Всі, хто виконає умови, візьмуть участь у рандомному визначенні переможців та одержать акційний кешбек.

Ті, хто хочуть взяти участь в акції, повинні зареєструватися до 31 січня 2024 року.

 

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Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку пояснили, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".

Також ми писали, що українці нарікають на довгі черги у державній фінустанові "ПриватБанк" через закриття відділень. Відомо, що за останні роки банк закрив сотні офісів в Україні.

ПриватБанк
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