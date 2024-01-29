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ПриватБанк выплатит на карту 10 тыс. грн — условия

29 января 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк выплатит до 10 тыс. грн — что нужно сделать до 31 января
Банковская карта. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Госфинучреждение "ПриватБанк" выплатит на банковские карты клиентов до 10 тыс. гривен. Такой денежный бонус обещают при выполнении определенных условий до конца января 2024 года.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

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Денежные бонусы от ПриватБанка

В ПриватБанке подходит к концу акция, при которой украинцы могут получить денежный бонус в виде кэшбека. В рамках акции банк приготовил три вида призов для клиентов:

  • 100 гривен кэшбека;
  • 1 тыс. гривен;
  • главный приз — 10 тыс. гривен.

Как получить денежный приз

Для того, чтобы получить кэшбек от ПриватБанка, нужно успеть выполнить несколько условий:

  • зарегистрироваться в акции по этой ссылке;
  • получить перевод Ria на карту Mastercard от ПриватБанка на сумму от 1 тыс. грн (в эквиваленте);
  • оплатить покупки картой Mastercard от ПриватБанка от 100 грн (в эквиваленте).

Все, кто выполнит условия, примут участие в рандомном определении победителей и получат акционный кэшбек.

Желающие принять участие в акции должны зарегистрироваться до 31 января 2024 года.

 

ПриватБанк акция розыгрыш призы
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке объяснили, как закрыть банковские счета клиентам, находящимся на оккупированных территориях. Обнародовали инструкцию через мобильное приложение "Приват24".

Также мы писали, что украинцы сетуют на длинные очереди в государственном финучреждении "ПриватБанк" из-за закрытия отделений. Известно, что в последние годы банк закрыл сотни офисов в Украине.

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