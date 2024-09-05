У Верховній Раді вирішили змінити процедуру продажу держбанків

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 5 вересня, український парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт про особливості приватизації державних банків. Це вимога Світового банку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами Железняка, 249 депутатів Ради підтримали закон.

"Це вимога Світового банка, тому закон має бути прийнятий у двох читаннях вже у вересні", — йдеться у повідомленні.

Народна депутатка Ірина Геращенко, посилаючись на заяву голови податкового комітету Данила Гетманцева, уточнила, що під час війни Ощадбанк і Укрексімбанк не будуть приватизовані, адже це системні банки, від яких залежать бюджет і соціальна сфера.

Законопроєкт розширює можливості для продажу часток у держбанках, залучає міжнародних донорів до відбору фінансових радників і оновлює правила аукціонів згідно з рекомендаціями Світового банку. Російські інвестори не можуть брати участь у приватизації.

Станом на 1 липня 2024 року частка державних банків у чистих активах банків України становить 56,6%.