В Верховной Раде решили изменить процедуру приватизации госбанков

Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

В четверг, 5 сентября, украинский парламент принял в первом чтении законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Это требование Всемирного банка.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам Железняка, 249 депутатов Рады поддержали закон.

"Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре", — говорится в сообщении.

Народная депутат Ирина Геращенко, ссылаясь на заявление главы налогового комитета Даниила Гетманцева, уточнила, что во время войны Ощадбанк и Укрэксимбанк не будут приватизированы, ведь это системные банки, от которых зависит бюджет и социальная сфера.

Законопроект расширяет возможности продажи долей в госбанках, привлекает международных доноров к отбору финансовых советников и обновляет правила аукционов согласно рекомендациям Всемирного банка. Российские инвесторы не могут участвовать в приватизации.

По состоянию на 1 июля 2024 года доля государственных банков в чистых активах банков Украины составляет 56,6%.