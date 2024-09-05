В Верховной Раде решили изменить процедуру приватизации госбанков

Приватизация госбанков — в Раде решили изменить процедуру продажи
В четверг, 5 сентября, украинский парламент принял в первом чтении законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Это требование Всемирного банка.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Как изменят процедуру приватизации госбанков
По словам Железняка, 249 депутатов Рады поддержали закон.
"Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре", — говорится в сообщении.
Народная депутат Ирина Геращенко, ссылаясь на заявление главы налогового комитета Даниила Гетманцева, уточнила, что во время войны Ощадбанк и Укрэксимбанк не будут приватизированы, ведь это системные банки, от которых зависит бюджет и социальная сфера.
Законопроект расширяет возможности продажи долей в госбанках, привлекает международных доноров к отбору финансовых советников и обновляет правила аукционов согласно рекомендациям Всемирного банка. Российские инвесторы не могут участвовать в приватизации.
По состоянию на 1 июля 2024 года доля государственных банков в чистых активах банков Украины составляет 56,6%.
Читайте Новини.LIVE!