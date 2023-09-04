Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Приватизація поповнила бюджет на мільярди гривень: топ-5 найдорожчих лотів arrow

Приватизація поповнила бюджет на мільярди гривень: топ-5 найдорожчих лотів

4 вересня 2023 14:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приватизація в Україні — топ-5 найдорожчих лотів
Проданий історичний готель "Ермітаж". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з часу поновлення приватизації провели близько 400 аукціонів. У результаті державна казна поповнилась на понад 3,8 млрд грн.

Такі дані навели у Міністерстві економіки України.

Читайте також:

Підсумки приватизації

За словами першої віцепрем’єрки, глави Мінекономіки Юлії Свириденко, незважаючи на повномасштабну війну, 2022 року уряд вирішив відновити приватизацію.

"Зараз ми бачимо, що це було абсолютно правильне рішення", — розповіла Свириденко.

Лише п'ять лотів принесли державному бюджету 1,1 млрд грн.

Серед найдорожчих лотів:

  • пам'ятка історії та культури місцевого значення готель "Ермітаж" — 311 млн грн;
  • Укроборонресурси — 211 млн грн;
  • Рівнеторф — 205 млн грн;
  • морський порт "Усть-Дунайськ" — 201 млн грн;
  • Львівський ювелірний завод — 185 млн грн.

У відомстві уточнили, що йдеться про дані Фонду державного майна від вересня 2022 року.

Приватизаційні конкурси організовують на державній онлайн-платформі продажів "Прозорро.Продажі". Саме це дозволяє підвищити конкуренцію серед покупців.

Окрім того, цього року уклали близько 1,7 тис. договорів оренди держоб'єктів, завдяки чому у бюджет надійшло близько 600 млн грн.

У міністерстві наголошують, що за рік суми, які щомісяця держава отримує від оренди держвласності, потроїлись.

За інформацією Фонду держмайна, обсяг щомісячного доходу від оренди станом на липень цього року досягнув 70 млн грн. У липні торік надходження становили 21 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 20 квітня переможець аукціону з приватизації порту "Усть-Дунайськ" підписав договір купівлі-продажу. Морський торговельний порт пішов з молотка за понад 200 млн грн.

Також ми писали, що три Дунайські порти та "Південний" планують модернізувати. А Одеський, Чорноморський та Ізмаїльський — передати у концесію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз