Приватизація в Україні — топ-5 найдорожчих лотів

Проданий історичний готель "Ермітаж". Фото: google.com

В Україні з часу поновлення приватизації провели близько 400 аукціонів. У результаті державна казна поповнилась на понад 3,8 млрд грн.

Такі дані навели у Міністерстві економіки України.

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Підсумки приватизації

За словами першої віцепрем’єрки, глави Мінекономіки Юлії Свириденко, незважаючи на повномасштабну війну, 2022 року уряд вирішив відновити приватизацію.

"Зараз ми бачимо, що це було абсолютно правильне рішення", — розповіла Свириденко.

Лише п'ять лотів принесли державному бюджету 1,1 млрд грн.

Серед найдорожчих лотів:

пам'ятка історії та культури місцевого значення готель "Ермітаж" — 311 млн грн;

Укроборонресурси — 211 млн грн;

Рівнеторф — 205 млн грн;

морський порт "Усть-Дунайськ" — 201 млн грн;

Львівський ювелірний завод — 185 млн грн.

У відомстві уточнили, що йдеться про дані Фонду державного майна від вересня 2022 року.

Приватизаційні конкурси організовують на державній онлайн-платформі продажів "Прозорро.Продажі". Саме це дозволяє підвищити конкуренцію серед покупців.

Окрім того, цього року уклали близько 1,7 тис. договорів оренди держоб'єктів, завдяки чому у бюджет надійшло близько 600 млн грн.

У міністерстві наголошують, що за рік суми, які щомісяця держава отримує від оренди держвласності, потроїлись.

За інформацією Фонду держмайна, обсяг щомісячного доходу від оренди станом на липень цього року досягнув 70 млн грн. У липні торік надходження становили 21 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 20 квітня переможець аукціону з приватизації порту "Усть-Дунайськ" підписав договір купівлі-продажу. Морський торговельний порт пішов з молотка за понад 200 млн грн.

Також ми писали, що три Дунайські порти та "Південний" планують модернізувати. А Одеський, Чорноморський та Ізмаїльський — передати у концесію.