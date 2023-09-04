Приватизация в Украине — топ-5 самых дорогих лотов

Проданная историческая гостиница "Эрмитаж". Фото: google.com

В Украине с момента возобновления приватизации провели около 400 аукционов. В результате — государственная казна пополнилась более чем на 3,8 млрд грн.

Такие данные привели в Министерстве экономики Украины.

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Итоги приватизации

По словам первого вице-премьера, главы Минэкономики Юлии Свириденко, несмотря на полномасштабную войну, в 2022 году правительство решило возобновить приватизацию.

"Сейчас мы видим, что это было абсолютно верное решение", — рассказала Свириденко.

Лишь пять лотов принесли государственному бюджету 1,1 млрд грн.

Среди самых дорогих лотов:

памятник истории и культуры местного значения — гостиница "Эрмитаж" — 311 млн грн;

Укроборонресурсы — 211 млн грн;

Ривнеторф — 205 млн грн;

морской порт "Усть-Дунайск" — 201 млн грн;

Львовский ювелирный завод — 185 млн грн.

В ведомстве уточнили, что речь идет о данных Фонда государственного имущества от сентября 2022 года.

Приватизационные конкурсы организуют на государственной онлайн-платформе продаж "Прозорро.Продажи". Именно это позволяет повысить конкуренцию среди покупателей.

Кроме того, в этом году было заключено около 1,7 тыс. договоров аренды гособъектов, благодаря чему в бюджет поступило около 600 млн грн.

В министерстве отмечают, что за год суммы, которые ежемесячно государство получает от аренды госсобственности, утроились.

По информации Фонда госимущества, объем ежемесячного дохода от аренды по состоянию на июль этого года достиг 70 млн грн. В июле прошлого года поступления составили 21 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, 20 апреля победитель аукциона по приватизации порта "Усть-Дунайск" подписал договор купли-продажи. Морской торговый порт продали за более чем 200 млн грн.

Также мы писали, что три Дунайских порта и "Южный" планируют модернизировать. А Одесский, Черноморский и Измаильский передать в концессию.