Приватні укриття вилучатимуть у власників у двох випадках

Укриття в одному з міст. Фото: Новини.LIVE

У Києві планують вилучати приміщення-укриття, які перебувають у приватній власності. Зокрема, пропонують їх відбирати, якщо господарі порушуватимуть правила воєнного часу.

Про це поінформував голова Київської міської держадміністрації Віталій Кличко у Telegram.

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Вилучення приміщень-укриттів

Як зазначив мер столиці, Київська міська рада планує ухвалити відповідний проєкт рішення у четвер, 8 червня.

Очікується, що приміщення відбиратимуть у власників у наступних випадках:

якщо приміщення неналежно утримують;

якщо не допускають населення під час повітряної тривоги.

Окрім того, Київрада планує ухвалити рішення про звернення до Кабінету міністрів України (КМУ) та Верховної Ради (ВР) з приводу запровадження кримінальної відповідальності за недопуск громадян до укриттів на законодавчому рівні.

Віталій Кличко зауважив, що в місті виникла проблематична ситуація стосовно відповідальності за укриття. Під час війни у столиці було здійснено близько дев'яти тисяч перевірок укриттів. Після чого райадміністрації отримали доручення щодо усунення недоліків та дотримання належного контролю за їхнім станом.

РДА надавали звіти про виконання цього доручення та заявки на фінансування ремонтів, а Київрада виділяла відповідні суми коштів. За цей час на ремонти в спорудах цивільного захисту виділили близько 1,2 млрд гривень.

Що передувало

Після чергової російської ракетної атаки на столицю 1 червня загинули троє людей через неможливість потрапити в укриття, яке було закрите. Поліція відкрила кримінальну справу.

Президент наголосив, що місцева влада має бути притягнута до відповідальності, якщо не забезпечується цілодобовий доступ до укриттів. Він натякнув, що відповідальність за це може нести і сам столичний мер. Кличко натомість заявив, що відповідальність за укриття несуть саме голови районів, яких призначив президент.

Нагадаємо, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що більшість укриттів у Києві наразі доступні для жителів міста. При цьому значна кількість бомбосховищ не придатні для тривалого перебування у ньому людей — там немає меблів, санвузлів, а подекуди навіть вентиляції.