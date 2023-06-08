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Частные помещения-укрытия: объекты будут изыматься у владельцев в двух случаях

8 июня 2023 15:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Частные укрытия будут изыматься у владельцев в двух случаях
Укрытие в одном из городов. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве планируют изымать помещения-укрытия, которые находятся в частной собственности. В частности, предлагают их отбирать, если хозяева будут нарушать правила военного времени.

Об этом сообщил глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко в Telegram.

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Изъятие помещений-укрытий

Как отметил мэр столицы, Киевский городской совет планирует принять соответствующий проект решения в четверг, 8 июня.

Ожидается, что помещения будут отбирать у владельцев в следующих случаях:

  • если помещение не должным образом содержат;
  • если не допускается население во время воздушной тревоги.

Кроме того, Киевсовет планирует принять решение об обращении в Кабинет министров Украины (КМУ) и Верховную Раду (ВР) о введении уголовной ответственности за недопуск граждан в укрытия на законодательном уровне.

Виталий Кличко отметил, что в городе возникла проблематичная ситуация с ответственностью за укрытия. Во время войны в столице было проведено около девяти тысяч проверок укрытий. После чего райадминистрации получили поручение по устранению недостатков и соблюдению надлежащего контроля над их состоянием.

РГА предоставляли отчеты о выполнении этого поручения и заявки на финансирование ремонтов, а Киевсовет выделял соответствующие суммы средств. За это время на ремонты в сооружениях гражданской защиты выделили около 1,2 млрд гривен.

Что предшествовало

После очередной российской ракетной атаки на столицу 1 июня погибли три человека из-за невозможности попасть в укрытие, которое было закрыто. Полиция возбудила уголовное дело.

Президент подчеркнул, что местные власти должны быть привлечены к ответственности, если не обеспечивается круглосуточный доступ к укрытиям. Он намекнул, что ответственность за это может нести сам столичный мэр. Кличко заявил, что ответственность за укрытие несут именно главы районов, которых назначил президент.

Напомним, 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что большинство укрытий в Киеве доступны для жителей города. При этом значительное количество бомбоубежищ не пригодно для длительного пребывания в нем людей — там нет мебели, санузлов, а иногда даже вентиляции.

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