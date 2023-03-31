Ціни на алкоголь та тютюн: Гетманцев розповів про підвищення акцизного податку

Гетманцев дав прогноз щодо акцизного податку

Україна взяла на себе низку зобов'язань в угоді про асоціацію з ЄС, серед них і встановлення акцизів на мінімальному європейському рівні. В Україні ж на законодавчому рівні розписали план підвищення акцизів до 2025 року.

Чи будуть змінюватися в умовах війни податки на алкоголь та тютюн, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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— Чи будуть в Україні збільшувати акцизний податок на тютюнові вироби?

— Щодо тютюнових виробів, ми взяли зобов’язання в угоді про асоціацію з ЄС поступово привести акцизи до мінімального європейського рівня. Відповідно було законодавчо зафіксовано 7-річний план підвищення акцизів до 2025 року.

Данило Гетманцев

У рамках цього плану у 2023-2025 рр. специфічний і мінімальний тариф на тютюнові вироби продовжить зростати щорічно на 20% з 1 січня кожного року. Ми притримуємось цього графіка. У 2023 році підвищення акцизів на тютюн вже відбулось.

— Які останні зміни акцизного податку в цифрах?

— З 2021 року ми значно підвищили акцизи на ТВЕНи (тютюнові вироби для електричного нагрівання), гармонізувавши їх із акцизами на сигарети. Тобто на хітси акциз також збільшуватиметься на 20% щороку до 2025 р.

З 1 січня 2023 ми значно збільшили акциз на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (з 3 до 10 тис. грн за літр). Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.

На мою думку, на сьогодні потенціалу подальшого зростання акцизу на тютюн у найближчий рік-два немає.

Фото: УНІАН

Збільшення надходжень до бюджету лежить у площині адміністрування та боротьби із тіньовим виробництвом цією продукції, зменшенні частки контрафактної продукції.

Думаю, у 2024 році ми повернемось до цього питання. Бо маємо зобов’язання до 2025 року привести загальний акцизний збір на сигарети до вимог Директиви 2011/64/ЄС (мінімальне зобов’язання — 90 євро за 1 тис. сигарет, частка акцизу у структурі роздрібної ціни — не менше 60%) і, відповідно, може виникнути потреба проіндексовати ставки акцизу в гривні з врахуванням девальвації до євро аби виконати директиву.

— Чи будуть зміни щодо акцизного податку на алкоголь?

— Щодо акцизів на алкоголь, є урядовий законопроєкт як частина зобов’язань перед МВФ, який, серед іншого, передбачає підвищення з 1 липня 2023 р. акцизу на вина та інші зброджені напої міцністю від 1,2% до 22% (+45%, з 8,42 до 12,23 грн літр). Поки що це всі анонсовані ініціативи.

Фото: УНІАН

Як і у випадку тютюну, пального, найбільший резерв для бюджету тут полягає у боротьбі з тіньовим ринком та удосконаленням адміністрування обігу підакцизних товарів (в даному випадку — етилового спирту) відповідно до директив ЄС. В тому числі впровадження і розвиток електронних систем обігу підакцизних товарів, зокрема, того ж Е-акцизу (електронної марки), що нещодавно ухвалила Верховна рада.

Не виключаю, що у рамках заходів з фіскальної консолідації і середньострокової стратегії доходів ми повернемось до питання підвищення акцизів на алкоголь.

Час від часу таку індексацію необхідно робити з урахуванням інфляції/ індексу цін виробників. Це нормальна європейська практика. Зокрема, минулого року Польща оприлюднила план індексації акцизів на алкоголь до 2027 року. Думаю, більш предметно про ці плани можна буде говорити ближче до завершення урядом підготовки 3-річної бюджетної декларації і проєкту бюджету на наступний рік.