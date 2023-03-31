Цены на алкоголь и табак: Гетманцев рассказал о повышении акцизного налога

Гетманцев дал прогноз по акцизному налогу

Украина взяла на себя ряд обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, среди них и установление акцизов на минимальном европейском уровне. В Украине же на законодательном уровне расписан план повышения акцизов до 2025 года.

Будут ли меняться в условиях войны налоги на алкоголь и табак, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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— Будут ли в Украине увеличивать акцизный налог на табачные изделия?

— По табачным изделиям, мы обязались в соглашении об ассоциации с ЕС постепенно привести акцизы к минимальному европейскому уровню. Соответственно, был законодательно зафиксирован 7-летний план повышения акцизов до 2025 года.

Даниил Гетманцев

В рамках этого плана в 2023-2025 гг. специфический и минимальный тариф на табачные изделия будет продолжать расти ежегодно на 20% с 1 января каждого года. Мы придерживаемся этого графика. В 2023 году повышение акцизов на табак уже произошло.

— Какие последние изменения акцизного налога в цифрах?

— С 2021 года мы значительно повысили акцизы на ТВЭНы (табачные изделия для электрического нагрева), гармонизировав их с акцизами на сигареты. То есть, на хитсы акциз также будет увеличиваться на 20% ежегодно до 2025 г.

С 1 января 2023 г. мы значительно увеличили акциз на жидкости, что используются в электронных сигаретах (с 3 до 10 тыс. грн за литр). Эта норма будет действовать до конца военного положения.

На мой взгляд, на сегодняшний день потенциала дальнейшего роста акциза на табак в ближайший год-два нет.

Фото: УНИАН

Увеличение поступлений в бюджет лежит в плоскости администрирования и борьбы с теневым производством данной продукции, уменьшении доли контрафактной продукции.

Думаю, в 2024 году мы вернемся к этому вопросу. Ибо есть обязательства к 2025 году привести общий акцизный сбор на сигареты к требованиям Директивы 2011/64/ЕС (минимальное обязательство — 90 евро за 1 тыс. сигарет, доля акциза в структуре розничной цены — не менее 60%) и, соответственно, может возникнуть необходимость проиндексировать ставки акциза в гривне с учетом девальвации в евро для выполнения директивы.

— Будут ли изменения в отношении акцизного налога на алкоголь?

— По акцизам на алкоголь есть правительственный законопроект как часть обязательств перед МВФ, который, среди прочего, предусматривает повышение с 1 июля 2023 г. акциза на вина и другие сброженные напитки крепостью от 1,2% до 22% (+45%, с 8,42 до 12,23 грн. литр). Пока это все анонсированные инициативы.

Фото: УНИАН

Как и в случае табака, горючего, самый большой резерв для бюджета здесь заключается в борьбе с теневым рынком и усовершенствованием администрирования оборота подакцизных товаров (в данном случае — этилового спирта) в соответствии с директивами ЕС. В том числе внедрение и развитие электронных систем обращения подакцизных товаров, в частности, того же Е-акциза (электронной марки), который недавно приняла Верховная рада.

Не исключаю, что в рамках мер по фискальной консолидации и среднесрочной стратегии доходов мы вернемся к вопросу повышения акцизов на алкоголь.

Иногда такую индексацию необходимо производить с учетом инфляции/индекса цен производителей. Это нормальная европейская практика. В частности, в прошлом году Польша обнародовала план индексации акцизов на алкоголь до 2027 года. Думаю, более предметно об этих планах можно будет говорить поближе к завершению правительством подготовки 3-летней бюджетной декларации и проекта бюджета на следующий год.