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Призначення субсидії за наявності боргів за комуналку: у ПФУ вказали на важливі нюанси

28 лютого 2023 07:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Призначення субсидії за наявності боргу — як оформити
За певних умов державну допомогу можуть поновити
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українці не мають права на житлову субсидію, якщо є заборгованість за комунальні послуги у сумі понад 680 гривень. Однак за певних умов державну допомогу можуть поновити.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

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Призначення субсидії за наявності боргів

Як зазначили у ПФУ, на допомогу від держави можна претендувати, якщо погасити заборгованість та надати відповідні документи.

Зокрема, громадяни можуть отримати субсидію за наявності боргу за постачання та розподіл природного газу, нараховану виконавцем комунальної послуги відповідно до рішення суду щодо норм споживання побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та через приведення обсягів азу побутовими споживачами до стандартних умов.

Так, якщо споживач погасить борг за комунпослуги та захоче отримати субсидію, їй потрібно буде документально підтвердити сплату боргу. Також можна оскаржити борг у суді у період двох місяців з початку сезону.

Якщо людині відмовили у наданні житлової субсидії, то вона може подати ще одну заяву. У ній мають бути вказані послуги, за якими відсутня заборгованість з оплати.

Загалом громадяни не мають права на житлову субсидію, якщо є борг за комунальні послуги у сумі понад 680 гривень. При цьому йдеться про борг, який протермінований на три місяці.

Інші варіанти оформити субсидію, якщо є борг

Боржники можуть отримати субсидію, якщо:

  • укладуть договір про реструктуризацію боргу.

Так, громадяни мають укласти із постачальниками комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну оплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

Що відомо субсидії

Українці можуть оформити житлову субсидію, не виходячи з дому. Це можна зробити за допомогою сервісу державних послуг "Дія". Для того, щоб зареєструватися, потрібно заповнити анкету із 21 питання. Тому слід підготувати інформацію щодо власних доходів, складу сім'ї.

Також ми писали, як вплине компенсація оплати комунпослуг за прихисток переселенців на отримання субсидії. Допомогу від держави на оплату ЖКП можна отримати, як і раніше.

Нагадаємо, що в Україні на тлі війни влада заморозила вартість газу для постачальників опалення та гарячої води з метою убезпечення від підвищення тарифів на основні комунальні послуги.

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