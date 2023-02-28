Назначение субсидии при наличии долга - как оформить

Назначение субсидии при наличии долгов за коммуналку: в ПФУ указали на важные нюансы
Украинцы не имеют права на жилищную субсидию, если есть задолженность за коммунальные услуги в сумме более 680 гривен. Однако при определенных условиях государственную помощь могут возобновить.
Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.
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Назначение субсидии при наличии долгов
Как отметили в ПФУ, на помощь от государства можно претендовать, если погасить задолженность и предоставить соответствующие документы.
В частности, граждане могут получить субсидию при наличии долга за поставку и распределение природного газа, начисленную исполнителем коммунальной услуги в соответствии с решением суда о нормах потребления бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и через приведение объемов газа бытовыми потребителями к стандартным условиям.
Так, если потребитель погасит долг за коммунуслуги и захочет получить субсидию, ему нужно будет документально подтвердить уплату долга. Также можно обжаловать долг в суде в течение двух месяцев с начала сезона.
Если человеку отказали в предоставлении жилищной субсидии, он может подать еще одно заявление. В нем должны быть указаны услуги, по которым отсутствует задолженность по оплате.
В общем, граждане не имеют права на жилищную субсидию, если есть долг за коммунальные услуги в сумме более 680 гривен. При этом речь идет о долге, просроченном за три месяца.
Другие варианты оформить субсидию, если есть долг
Должники могут получить субсидию, если:
- заключат договор о реструктуризации долга.
Так, граждане заключают с поставщиками коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременную оплату текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Что известно субсидии
Украинцы могут оформить жилищную субсидию, не выходя из дома. Это можно сделать с помощью сервиса государственных услуг "Дія". Для того чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить анкету из 21 вопроса. Поэтому следует подготовить информацию о собственных доходах, составе семьи.
Также мы писали, как повлияет компенсация оплату коммунуслуг за приют переселенцев на получение субсидии. Помощь от государства на оплату ЖКУ можно получить по-прежнему.
Напомним, что в Украине на фоне войны власти заморозили стоимость газа для поставщиков отопления и горячей воды с целью обезопасить от повышения тарифов на основные коммунальные услуги.