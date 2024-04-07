Ринок нових автомобілей в Україні зріс у півтора рази

Жінка в салоні авто. Фото: Reuters

В Україні було зареєстровано 16 660 нових легкових автомобілів у першому кварталі 2024 року. Це на 49% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє передає Forbes з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

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У повідомленні сказано, що найбільше реєстрацій припало на легкові автомобілі марки Toyota — 2643 авто, що на 52% більше, ніж у першому кварталі 2023 року.

Продажі другої за масовістю марки автомобілів Renault також динамічно зростали: їх було зареєстровано 2165, удвічі більше, ніж у тому ж періоді минулого року. Реєстрації автомобілів Audi зросли у 4,5 раза — з 94 до 421 штуки.

Автомобілі Geely також отримали друге дихання: їхні продажі збільшилися із 37 до 165 одиниць у першому кварталі 2024 року (збільшення у 4,5 раза). Реєстрації нових автомобілів BYD зросли більш ніж у сім разів.

Найбільше вражає динаміка електромобілів Zeekr: збільшення кількості реєстрацій за рік у 40 разів, з 3 до 121 штуки.

Протилежно до 2023 року, продажі марок вищого цінового сегмента тепер зменшуються: кількість нових реєстрацій BMW зменшилася на 14%, Mercedes-Benz — на 40%, Land Rover — на 12%. Водночас Porsche зросла на 3%, а продажі марки Lexus — на 26%.

Обсяг нових реєстрацій вантажних і спеціальних автомобілів збільшився на 28%, до 2864 штук. Лідером залишаються автомобілі марки Renault (932 штуки, приріст на 56%).

Водночас реєстрації нових автобусів і мінібусів скоротилися на 28%, до 305 штук. Кожен третій — марки Ataman, кожен пʼятий — Etalon.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Як і слід було очікувати, модель розділяє більшість компонентів з Suzuki Fronx, хоча і має кілька специфічних для Toyota особливостей стилю.

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