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Продажа новых авто в Украине выросла в полтора раза

7 апреля 2024 10:34
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Рынок новых автомобилей в Украине вырос в полтора раза
Женщина в салоне автомобиля. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине было зарегистрировано 16 660 новых легковых автомобилей в первом квартале 2024 года. Это на 49% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

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В сообщении сказано, что больше всего регистраций пришлось на легковые автомобили марки Toyota — 2643 авто, что на 52% больше, чем в первом квартале 2023 года.

Продажи второй по массовости марки автомобилей Renault также динамично росли: они были зарегистрированы 2 165, вдвое больше, чем в том же периоде прошлого года. Регистрация автомобилей Audi выросли в 4,5 раза — с 94 до 421 штуки.

Автомобили Geely также получили второе дыхание: их продажи увеличились с 37 до 165 единиц в первом квартале 2024 года (увеличение в 4,5 раза). Регистрация новых автомобилей BYD выросли более чем в семь раз.

Наиболее впечатляет динамика электромобилей Zeekr: увеличение количества регистраций за год в 40 раз, с 3 до 121 штуки.

Противоположно к 2023 году продажи марок высшего ценового сегмента теперь уменьшаются: количество новых регистраций BMW уменьшилось на 14%, Mercedes-Benz — на 40%, Land Rover — на 12%. Porsche выросла на 3%, а продажи марки Lexus — на 26%.

Объем новых регистраций грузовых и специальных автомобилей увеличился на 28% до 2 864 штук. Лидером остаются автомобили марки Renault (932 штуки, прирост на 56%).

В то же время, регистрации новых автобусов и минибусов сократились на 28%, до 305 штук. Каждый третий — марки Ataman, каждый пятый — Etalon.

Что еще нужно знать

Напомним, Toyota представила городской кроссовер Urban Cruiser Taisor — последний продукт расширенного сотрудничества с компанией Suzuki. Как и следовало ожидать, модель разделяет большинство компонентов из Suzuki Fronx, хотя и имеет несколько специфических для Toyota особенностей стиля.

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