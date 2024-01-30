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Програма "єОселя" — як і хто може взяти будинок чи таунхаус в іпотеку

30 січня 2024 15:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Іпотека за програмою єОселя — як купити будинок чи таунхаус
Ключі від житла. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна програма пільгової іпотеки "єОселя" розширила можливості для українців, які мріють про власне житло. З 30 січня 2024 року можна оформити  не лише квартири, а також приватні будинки, таунхауси та дуплекси.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

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Як зазначається, тепер за пільговою іпотекою можна придбати більше видів житла. Площу розраховуватимуть 62,5 кв. м на одну людину та додаткові 21 кв. м на кожного із членів родини.

Водночас, вимоги щодо будинків наступні:

  • представникам окремих професій (військовослужбовцям за контрактом, вчителям, медикам та науковцям) під 3% та ветеранам під 7% — можна оформити будинки до десяти років в Києві та обласних центрах, без обмежень — в інших куточках країни;
  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та решті українців під 7% — приватні будинки, яким не більше трьох років, незалежно від розташування.

Також розширили можливості для ветеранів війни, учасників бойових дій (УБД), осіб з інвалідністю через війну та членів їхніх родин. Їм дозволяється придбати квартиру в Києві та обласних центрах, якщо багатоквартирному будинку не більше десяти років, тоді як раніше було до трьох років. В інших населених пунктах — без обмежень за віком.

Мінімальний стартовий внесок має становити 20%, а термін кредиту — 20 років.

Окрім того, урядова постанова уточнює поняття "військові ризики", з огляду на це, є можливість застрахувати житло за ціною купівлі.

Як подати заявку на іпотеку

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, подавати заявки можна оперативно через програму державних послуг "Дія".

Достатньо лише кілька кліків, щоб дані заявника автоматично підтягнулися з реєстрів. Після цього потрібно надіслати заявку в один чи кілька банків, а "Дія" надішле сповіщення щодо вердикту.

Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли вже 6,91 тис. українських родин, додали у Мінцифри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям озвучили головні міфи, що стосуються  реєстрації у квартирі родичів чи сторонніх осіб. Зокрема, пояснили, чи можна у зв'язку з цим втратити частину житла.

Раніше ми писали, що в Україні знову оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.

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єОселя

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