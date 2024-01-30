Ипотека по программе єОселя — как купить дом или таунхаус

Ключи от жилья. Фото: Unplush

Государственная программа льготной ипотеки "єОселя" расширила возможности для украинцев, которые мечтают о собственном жилье. С 30 января 2024 года можно оформить не только квартиры, но и частные дома, таунхаусы и дуплексы.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

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Как отмечается, теперь по льготной ипотеке можно приобрести больше видов жилья. Площадь будут рассчитывать в 62,5 кв. м на одного человека и дополнительные 21 кв. м на каждого из членов семьи.

В то же время, требования к домам следующие:

представителям отдельных профессий (военнослужащим по контракту, учителям, медикам и ученым) под 3% и ветеранам под 7% можно оформить дома до десяти лет в Киеве и областных центрах, без ограничений — в других уголках страны;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и остальным украинцам под 7% — частные дома, которым не больше трех лет, независимо от расположения.

Также расширили возможности для ветеранов войны, участников боевых действий (УБД), лиц с инвалидностью из-за войны и членов их семей. Им разрешается приобрести квартиру в Киеве и областных центрах, если многоквартирному дому не больше десяти лет, тогда как раньше было до трех лет. В других населенных пунктах — без ограничений по возрасту.

Минимальный стартовый взнос должен составлять 20%, а срок кредита — 20 лет.

Кроме того, правительственное постановление уточняет понятие "военные риски", учитывая это, появилась возможность застраховать жилье по цене покупки.

Как подать заявку на ипотеку

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, подавать заявки можно оперативно через программу государственных услуг "Дія".

Достаточно несколько кликов, чтобы данные заявителя автоматически подтянулись из реестров. После этого нужно отправить заявку в один или несколько банков, а "Дія" пришлет уведомление о вердикте.

С начала действия программы кредиты на приобретение жилья уже взяли 6,91 тыс. украинских семей, добавили в Минцифры.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам озвучили главные мифы, касающиеся регистрации в квартире родственников или посторонних. В частности, объяснили, можно ли в связи с этим потерять часть жилья.

Ранее мы писали, что в Украине снова обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны жилья. Изменения касаются площади такой недвижимости.