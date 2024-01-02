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В Україні оновили програму допомоги на житло — які суми та як подати заявку

2 січня 2024 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компенсації за ремонт зруйнованого житла — як отримати гроші
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У рамках оновленої держпрограми на житло "єВідновлення", українці, чиє житло зруйноване внаслідок війни, можуть оформити та отримати грошову компенсацію. Йдеться про тих, хто зробив ремонти за власні кошти.

Це передбачено законом № 2923-IX.

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Компенсації в рамках "єВідновлення"

Відповідний закон регулює порядок виплати відшкодувань тим, хто власноруч відремонтував оселю. Виплати за оновленою формою компенсації стартували з січня 2024 року.

При цьому, як зазначили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не вимагатимуть для отримання компенсацій за зроблений ремонт. За бажання вони можуть бути додатково надані комісії, однак не є обовʼязковими чи визначальними в ухваленні рішення про компенсацію.

"При визначенні величини компенсації комісії враховують результати первинного огляду житла, який здійснюється після пошкодження житла, а також чек-лист зі встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабінетом міністрів", — зазначили у відомстві.

Як подати заявку

Як зазначають у Міністерстві, механізм виплати компенсацій буде такий же, як і за іншими категоріями "єВідновлення":

  • потрібно подати заяву через "Дію";
  • її має розглянути комісія;
  • за результатом комісія визначить розмір виплати.

 

компенсації на житло
Джерело: Мінінфраструктури

Перший етап програми стартував 10 травня минулого року. Йшлося лише про виплату громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження.

Кошти можна використати на купівлю будматеріалів, оплату будівельних робіт, а також за послуги підрядників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, заступник міністра з питань розвитку громад та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році. За її словами, основне завдання Мінрозвитку — зробити на 100% відновлення об'єктів безбар'єрним.

Також ми писали, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "ЄВідновлення". Зазначається, що наразі заяви на компенсацію за знищене житло можуть подавати більше українців.

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