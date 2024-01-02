Компенсации за ремонт разрушенного жилья — как получить деньги

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках обновленной госпрограммы на жилье "єВідновлення", украинцы, чье жилье разрушено в результате войны, могут оформить и получить денежную компенсацию. Речь идет о тех, кто сделал ремонты за свой счет.

Это предусмотрено законом №2923-IX.

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Компенсации в рамках "єВідновлення"

Соответствующий закон регулирует порядок выплаты возмещений тем, кто собственноручно отремонтировал дом. Выплаты по обновленной форме компенсации стартовали с января 2024 года.

При этом, как отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, никаких чеков, расписок, фото- видеофиксаций или других доказательств не потребуют для получения компенсаций за сделанный ремонт. При желании они могут быть дополнительно предоставлены комиссии, однако не являются обязательными или определяющими при принятии решения о компенсации.

"При определении величины компенсации комиссии учитывают результаты первичного осмотра жилья, который осуществляется после повреждения жилья, а также чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабинетом министров", — отметили в ведомстве.

Как подать заявку

Как отмечают в Министерстве, механизм выплаты компенсаций будет такой же, как и по другим категориям "єВідновлення":

нужно подать заявление через "Дія";

ее должна рассмотреть комиссия;

по результату комиссия определит размер выплаты.

Источник: Мининфраструктуры

Первый этап программы стартовал 10 мая в прошлом году. Речь шла только о выплате гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения.

Денежные средства можно использовать на покупку стройматериалов, оплату строительных работ, а также за услуги подрядчиков.

Что еще стоит знать

Напомним, замминистра по развитию общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития — сделать на 100% восстановление объектов безбарьерным.

Также мы писали, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.