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Протистояння Пригожина і Шойгу: на Мосбіржі обвалилися акції

23 червня 2023 23:35
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Інна Буряк
редактор
Протистояння Пригожина і Шойгу: на Мосбіржі обвалилися акції
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок суперечки власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу спостерігається обвал акцій на ринку Московської біржі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Обвал російських акцій

Зазначається, що індекс, який відображає стан російського фондового ринку Московської біржі, швидко падає у вартості цінних паперів найбільших російських компаній.

Обвал російських акцій. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Також ми писали, що останнім часом точиться конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. У Кремлі вперше відрегували на їх протистояння. 

Додамо, що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

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