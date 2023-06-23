Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Противостояние Пригожина и Шойгу: на Мосбирже обрушились акции arrow

Противостояние Пригожина и Шойгу: на Мосбирже обрушились акции

23 июня 2023 23:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Противостояние Пригожина и Шойгу: на Мосбирже обрушились акции
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате спора владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу наблюдается обвал акций на рынке Московской биржи.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Обвал российских акций

Отмечается, что индекс, отражающий состояние российского фондового рынка Московской биржи, быстро падает в стоимости ценных бумаг крупнейших российских компаний.

Обвал российских акций. Фото: российские СМИ

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Также мы писали, что в последнее время идет конфликт между предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Кремле впервые отреагировали на их противостояние.

Добавим, что против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас