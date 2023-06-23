Противостояние Пригожина и Шойгу: на Мосбирже обрушились акции

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ

В результате спора владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу наблюдается обвал акций на рынке Московской биржи.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Обвал российских акций

Отмечается, что индекс, отражающий состояние российского фондового рынка Московской биржи, быстро падает в стоимости ценных бумаг крупнейших российских компаний.

Обвал российских акций. Фото: российские СМИ

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Также мы писали, что в последнее время идет конфликт между предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Кремле впервые отреагировали на их противостояние.

Добавим, что против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".