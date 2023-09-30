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Пшениця дешевшає шаленими темпами: у чому причина

30 вересня 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пшениця дешевшає шаленими темпами: у чому причина
Збіжжя у терміналі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ціни на пшеницю падають максимальними за 14 років темпами. Навіть попри бойові дії в Україні і припинення дії зернового коридору у Чорному морі.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

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У виданні зазначають, що пшениця зіткнулася з найгіршими квартальними втратами за 14 років, оскільки небувалі врожаї в деяких частинах Північної півкулі компенсували напруженість у регіоні Чорного моря.

Ф'ючерси на біржі у Чикаго втратили близько 11% за останні три місяці та знижуються четвертий квартал поспіль. Хоча у липні Москва вийшла з угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє зерно, великі об’єми постачань стримували ціни. Росія була однією з країн, що зафіксували небувалий урожай.

"Події навколо початку конфлікту в Україні показали, що в наші дні світ загалом має спосіб доставляти зерно людям, які його потребують. Це може бути новий, низький рівень цін на пшеницю", – сказав керівник відділу аналізу агробізнесу в ANZ Group Holdings Майкл Уайтхед.

За даними Bloomberg, зранку 29 вересня ф'ючерси на пшеницю з поставками в грудні подорожчали на 0,4% — до 5,81 доларів за бушель у Лондоні. 

Нагадаємо, Україна є одним з найбільших експортерів зерна у світі, але наразі вітчизняні аграрії просто не можуть в повною мірою реалізувати експортний потенціал нашої країни. Мало нам було російського вторгнення, як Польща, Угорщина та Словаччина в односторонньому порядку запровадили ембарго на імпорт українського зерна. Польща та Угорщина заявили, що ембарго необхідно для захисту своїх фермерів від конкуренції з боку українського зерна.

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