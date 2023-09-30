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Пшеница дешевеет безумными темпами: в чем причина

30 сентября 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пшеница дешевеет безумными темпами: в чем причина
Зерно в терминале. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цены на пшеницу падают максимальными за 14 лет темпами. Даже несмотря на боевые действия в Украине и прекращение действия зернового коридора в Черном море.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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В издании отмечают, что пшеница столкнулась с худшими квартальными потерями за 14 лет, поскольку небывалые урожаи в некоторых частях Северного полушария компенсировали напряженность в регионе Черного моря.

Фьючерсы на Чикагской бирже потеряли около 11% за последние три месяца и снижаются четвертый квартал подряд. Хотя в июле Москва вышла из соглашения, которое позволяло Украине экспортировать свое зерно, большие объемы поставок сдерживали цены. Россия была одной из стран, зафиксировавших небывалый урожай.

"События вокруг начала конфликта в Украине показали, что в наши дни мир вообще способ доставлять зерно людям, которые в нем нуждаются. Это может быть новый, низкий уровень цен на пшеницу", — сказал руководитель отдела анализа агробизнеса в ANZ Group Holdings Майкл Уайтхед.

По данным Bloomberg, с утра 29 сентября фьючерсы на пшеницу с поставками в декабре подорожали на 0,4% — до 5,81 долларов за бушель в Лондоне.

Напомним, Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, но отечественные аграрии просто не могут в полной мере реализовать экспортный потенциал нашей страны. Мало нам было российское вторжение, как Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке ввели эмбарго на импорт украинского зерна. Польша и Венгрия заявили, что эмбарго необходимо для защиты фермеров от конкуренции со стороны украинского зерна.

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