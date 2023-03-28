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путін ввів оплату за вихід з ринку рф, — ЗМІ

28 березня 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент рф володимир путін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Підприємства, які ще не встигли залишити російський ринок, тепер повинні зробити добровільну пожертву до бюджету росії.

Про це повідомляє Financial Times.

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Норвезька компанія Wenaas стала першою, яка уклала угоду про таку пожертву для виходу з російського ринку після продажу своїх готелів. Сума операції склала 203 млн євро, з яких 10% направлено до бюджету рф.

Раніше компанії могли обирати між добровільним внеском або відстроченням платежу на кілька років при виході з росії. Однак тепер кожна транзакція, пов'язана з виходом із ринку, має бути узгоджена з російською урядовою комісією. Багато компаній зіткнулися з довгим і заплутаним процесом виходу, а близько 2 тисяч заявок очікують на схвалення. Комісія проводить засідання тричі на місяць, розглядаючи не більше семи заявок на кожному засіданні.

кремль прийняв рішення поповнити бюджет коштом компаній, що залишили російський ринок, ще в грудні 2022 року. Тоді речник держдуми рф В'ячеслав Володін заявив про зміни в законодавстві, що передбачають скасування преференцій для компаній, що залишили росії, і запровадження підвищеної ставки оподаткування для них.

Нагадаємо, що шведська компанія IKEA, що продає меблі та товари для дому, заявила про вихід із російського ринку.

IKEA ще у березні 2022 року "поставила на паузу" продаж товарів у росії внаслідок війни в Україні. Компанія заявила, що не бачить можливості відновити продаж у найближчому майбутньому. Раніше IKEA відмовилася від постачання деревини з росії.

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