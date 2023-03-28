путин ввел оплату за выход с рынка рф, — СМИ

Президент рф владимир путин

Компании, которые еще не успели покинуть российский рынок, теперь должны сделать добровольное пожертвование в бюджет рф.

Об этом сообщает Financial Times.

Покинуть рынок рф и госбюджет

Норвежская компания Wenaas стала первой, заключившей соглашение о таком пожертвовании для выхода с российского рынка после продажи своих отелей. Сумма сделки составила 203 млн евро, из которых 10% направлены в бюджет россии.

Ранее компании могли выбирать между добровольным взносом или отсрочкой платежа на несколько лет при выходе из рф. Однако теперь каждая транзакция, связанная с выходом с рынка, должна быть согласована с российской правительственной комиссией. Многие компании столкнулись с долгим и запутанным процессом выхода, а около 2 тысяч заявок ожидают одобрения. Комиссия проводит заседания три раза в месяц, рассматривая не более семи заявок на каждом заседании.

Кремль принял решение пополнить бюджет за счет покинувших российский рынок компаний еще в декабре 2022 года. Тогда спикер госдумы рф Вячеслав Володин заявил об изменениях в законодательстве, предусматривающих отмену преференций для покинувших рф компаний и введение повышенной ставки налогообложения для них.

Напомним, что шведская компания IKEA, которая продает мебель и товары для дома, заявила о выходе с российского рынка.

IKEA еще в марте 2022 года "поставила на паузу" продажу товаров в россии в результате войны в Украине. Компания заявила, что не видит возможности возобновить продажу в ближайшем будущем. Ранее IKEA отказалась от поставки древесины из россии.