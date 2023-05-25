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Рада ЄС продовжила режим безмитної торгівлі з Україною

25 травня 2023 14:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рада ЄС продовжила режим безмитної торгівлі з Україною
Рада Європейського Союза. Фото: euneighbourseast.eu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 травня, Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка поновлює призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на експорт України до Євросоюзу. Рішення було ухвалено на рік, тобто до червня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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В Європейському Союзі зазначили, що демонструють свою непохитну підтримку України на тлі війни з РФ. Рада очікує, що сьогоднішнє рішення допоможе Києву зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в умовах воєнного стану.

Постанова передбачає:

  • призупинення застосування тарифів до фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень;
  • антидемпінгові мита на імпортні товари походженням з України;
  • застосування єдиних правил імпорту щодо імпорту, що походить з України.

"Неспровокована та невиправдана загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на економіку країни. Оновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і водночас вони нададуть ЄС можливість захистити, якщо необхідно, внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів", — сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Реакція Шмигаля на рішення Ради ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ухвалене рішення дозволяє бізнесу не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року.

"Вдячні європейським партнерам за ухвалене рішення, яке допоможе українському бізнесу та українській економіці в надскладних воєнних умовах", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, у ЄС ще не погодили 11 пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Наразі не відомо, коли європейські лідери дійдуть до спільного рішення.

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