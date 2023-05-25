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Совет ЕС продлил режим беспошлинной торговли с Украиной

25 мая 2023 14:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Совет ЕС продлил режим беспошлинной торговли с Украиной
Совет Европейского союза. Фото: euneighbourseast.eu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 мая, Совет Европейского Союза принял постановление, которое возобновляет приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на экспорт Украины в Евросоюз. Решение было принято на год, то есть до июня 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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В Европейском Союзе отметили, что демонстрируют свою твердую поддержку Украины на фоне войны с РФ. Совет ожидает, что сегодняшнее решение поможет Киеву сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддерживать экономику в условиях военного положения.

Постановление предусматривает:

  • приостановление применения тарифов к фруктам и овощам, подпадающим под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений;
  • антидемпинговые пошлины на импортные товары происхождением из Украины;
  • применение единых правил импорта по импорту, происходящему из Украины.

"Неспровоцированная и неоправданная захватническая война России против Украины имела разрушительное влияние на экономику страны. Обновленные автономные торговые меры однозначно поддержат Украину и одновременно они предоставят ЕС возможность защитить, если необходимо, внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов", — сказал министр международного развития и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

Реакция Шмыгаля на решение Совета ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что принятое решение позволяет бизнесу не платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС по меньшей мере до июня 2024 года.

"Благодарны европейским партнерам за принятое решение, которое поможет украинскому бизнесу и украинской экономике в сверхсложных военных условиях", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в ЕС еще не согласовали 11 пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Пока не известно, когда европейские лидеры придут к общему решению.

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