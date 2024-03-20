Рада ухвалила законопроєкт щодо реформи фінансування вищої освіти — що це змінить

Засідання Верховної Ради України. Фото: 112.ua

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам". Він запроваджує зокрема гнучку систему державного співфінансування вищої освіти, включаючи гранти студентам.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

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"Це про принцип "гроші ходять за студентом" та гнучку систему співфінансування від держави. Зокрема будуть гранти, які повністю та частково покривають навчання", — написав посадовець.

За словами Федорова, у студентів буде більше свободи під час вибору ЗВО, адже вони не будуть обмежені наявністю бюджетних міст. Також це про підвищення якості освіти — завдяки конкуренції між університетами за студентів. Цей законопроєкт стане геймченджером для вищої освіти.

Проєкт підтримали 236 народних депутатів.

Детальніше про законопроєкт №10399

Метою проєкту №10399 є перетворення системи фінансування вищої освіти шляхом розширення способів фінансування навчання студентів, підвищення ефективності використання державних коштів для фінансування державного замовлення та цільової підтримки, а також удосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення.

У документі передбачено внесення змін до закону "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" щодо уточнення процедури складання прогнозу потреби ринку праці та формування державного замовлення.

Проєктом закону визначаються категорії осіб, які можуть отримати другу вищу освіту за рахунок державного (місцевого) бюджету.

Також планується внесення змін до статті 64 закону "Про вищу освіту" щодо працевлаштування осіб, які здобувають вищу освіту, та додаток статті 64.1, де визначаються умови працевлаштування таких осіб, включаючи укладення договору про працевлаштування у разі отримання пропозиції від роботодавця.

Крім того, визначаються функції територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань зайнятості населення та трудової міграції у зв'язку з реалізацією механізму працевлаштування осіб, які здобувають вищу освіту за рахунок державного замовлення.

Також пропонується нормувати перехід від моделі фінансування закладів вищої освіти до фінансування здобуття вищої освіти, включаючи розширення переліку способів фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та місцевих бюджетів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, за словами народної депутатки України від фракції "Слуга Народу" Юлії Гришиної, кількість закладів вищої освіти в Україні значно перевищує потреби. Тому кількість ВНЗ зменшуватиметься, здебільшого шляхом об'єднання деяких з них.

Ще ми повідомляли, щораніше Гришина повідомила, що формат заочного навчання в Україні потрібно змінювати, однак не скасовувати цю форму. На заочній формі навчається дуже велика кількість українців, у тому числі й військові. Також депутатка розкритикувала заклади освіти, які досі працюють в онлайн форматі. Особливо тих, які знаходяться у більш безпечних регіонах.