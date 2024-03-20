Рада приняла законопроект о реформе финансирования высшего образования — что это изменит

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: 112.ua

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям". Он вводит, в частности, гибкую систему государственного софинансирования высшего образования, включая гранты студентам.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграмм-канале.

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"Это о принципе "деньги ходят за студентом" и гибкой системе софинансирования от государства. В частности, будут гранты, которые полностью и частично покрывают обучение", — написал чиновник.

По словам Федорова, у студентов будет больше свободы при выборе ВУЗов, ведь они не будут ограничены наличием бюджетных городов. Также это о повышении качества образования благодаря конкуренции между университетами за студентов. Этот законопроект станет геймченджером для высшего образования.

Проект поддержали 236 народных депутатов.

Детальнее о законопроекте №10399

Целью проекта №10399 является преобразование системы финансирования высшего образования путем расширения способов финансирования обучения студентов, повышения эффективности использования государственных средств для финансирования государственного заказа и целевой поддержки, а также усовершенствования механизма формирования и распределения государственного заказа.

В документе предусмотрено внесение изменений в закон "О формировании и размещении государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышении квалификации и переподготовке кадров" об уточнении процедуры составления прогноза потребности рынка труда и формировании государственного заказа.

Проектом закона определяются категории лиц, которые могут получить второе высшее образование за счет государственного (местного) бюджета.

Также планируется внесение изменений в статью 64 закона "О высшем образовании" о трудоустройстве лиц, получающих высшее образование, и приложение статьи 64.1, где определяются условия трудоустройства таких лиц, включая заключение договора о трудоустройстве в случае получения предложения от работодателя.

Кроме того, определяются функции территориальных органов центрального органа исполнительной власти по занятости населения и трудовой миграции в связи с реализацией механизма трудоустройства лиц, получающих высшее образование за счет государственного заказа.

Также предлагается нормировать переход от модели финансирования высшего образования к финансированию получения высшего образования, включая расширение перечня способов финансирования за счет средств общего фонда государственного бюджета и местных бюджетов.

Что еще нужно знать

Напомним, по словам народного депутата Украины от фракции "Слуга Народу" Юлии Гришиной, количество заведений высшего образования в Украине значительно превышает потребности. Поэтому количество вузов будет уменьшаться, в основном путем объединения некоторых из них.

Еще мы сообщали, что ранее Гришина сообщила, что формат заочного обучения в Украине нужно менять, однако не отменять эту форму. На заочной форме учится очень много украинцев, в том числе и военные. Также депутат раскритиковала учебные заведения, которые до сих пор работают в онлайн формате. Особенно находящихся в более безопасных регионах.