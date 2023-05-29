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Рада ухвалила законопроект щодо страхування інвестицій: деталі

29 травня 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рада ухвалила законопроект щодо страхування інвестицій: деталі
Засідання Верховної Ради України. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Законопроєкт N9015 про страхування інвестицій в Україні від військових ризиків було прийнято Радою та буде використано як основу для подальших дій. Цей законопроєкт було розроблено з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій в Україну у період воєнних дій та післявоєнного відновлення.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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Головна мета ініціативи полягає у підтримці економічної діяльності в Україні, зміцненні промислового сектору, включаючи оборонно-промисловий комплекс, а також у створенні нових робочих місць та збільшенні доходів бюджетів усіх рівнів шляхом оподаткування. Це сприяє зміцненню оборонних можливостей України.

Суть самого законопроєкту полягає у необхідності внесення змін до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності". Основне завдання полягає в усуненні прогалин, які обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитною агенцією, особливо в умовах воєнних дій та повоєнного відновлення.

Законопроєкт передбачає створення належних умов для страхування інвестицій під час конфліктів та у періоди постконфліктного відновлення. Це дозволить інвесторам бути впевненими у захисті своїх фінансових інтересів та сприяти розвитку української економіки.

Ухвалення цього законопроєкту буде важливим кроком у напрямку зміцнення української економіки та залучення більшої кількості інвестицій. Це також сприяє зміцненню оборонних можливостей країни та створенню сприятливих умов її розвитку після періоду військових дій.

Нагадаємо, що Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

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