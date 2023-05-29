Рада приняла законопроект касаемо страхования инвестиций: детали

Заседание Верховной Рады. Фото: google

Законопроект N9015 о страховании инвестиций в Украине от военных рисков был принят Радой и будет использован как основа для дальнейших действий. Этот законопроект был разработан с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Украину в период военных действий и послевоенного восстановления.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Главная цель инициативы заключается в поддержке экономической деятельности в Украине, укреплении промышленного сектора, включая оборонно-промышленный комплекс, а также в создании новых рабочих мест и увеличении доходов бюджетов всех уровней путем налогообложения. Это способствует укреплению оборонных возможностей Украины.

Суть самого законопроекта заключается в необходимости внесения изменений в Закон Украины "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности". Основная задача состоит в устранении пробелов, которые ограничивают возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, особенно в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Законопроект предусматривает создание надлежащих условий для страхования инвестиций во время конфликтов и в периоды постконфликтного восстановления. Это позволит инвесторам быть уверенными в защите своих финансовых интересов и содействовать развитию украинской экономики.

Принятие этого законопроекта будет важным шагом в направлении укрепления украинской экономики и привлечения большего числа инвестиций. Это также способствует укреплению оборонных возможностей страны и созданию благоприятных условий для ее развития после периода военных действий.

Напомним, что Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.