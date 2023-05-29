Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Рада приняла законопроект касаемо страхования инвестиций: детали arrow

Рада приняла законопроект касаемо страхования инвестиций: детали

29 мая 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада приняла законопроект касаемо страхования инвестиций: детали
Заседание Верховной Рады. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Законопроект N9015 о страховании инвестиций в Украине от военных рисков был принят Радой и будет использован как основа для дальнейших действий. Этот законопроект был разработан с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Украину в период военных действий и послевоенного восстановления.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Что сказал Гетманцев

Главная цель инициативы заключается в поддержке экономической деятельности в Украине, укреплении промышленного сектора, включая оборонно-промышленный комплекс, а также в создании новых рабочих мест и увеличении доходов бюджетов всех уровней путем налогообложения. Это способствует укреплению оборонных возможностей Украины.

Суть самого законопроекта заключается в необходимости внесения изменений в Закон Украины "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности". Основная задача состоит в устранении пробелов, которые ограничивают возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, особенно в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Законопроект предусматривает создание надлежащих условий для страхования инвестиций во время конфликтов и в периоды постконфликтного восстановления. Это позволит инвесторам быть уверенными в защите своих финансовых интересов и содействовать развитию украинской экономики.

Принятие этого законопроекта будет важным шагом в направлении укрепления украинской экономики и привлечения большего числа инвестиций. Это также способствует укреплению оборонных возможностей страны и созданию благоприятных условий для ее развития после периода военных действий.

Напомним, что Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас