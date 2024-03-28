Де виявили найбільше порушень в управлінні публічними фінансами — звіт Рахункової палати за 2023 рік

Голова Рахункової палати України Ольга Піщанська. Фото: t.me/rp_ua

Рахункова палата України виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень у 2023 році. Найбільше — у напряму безпеки та обороноздатності держави.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати за підсумками роботи установи у 2023 році.

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"Перевірено і проаналізовано 771 млрд грн, охоплено контролем 399 об’єктів, підготовлено та затверджено 59 звітів за результатами контрольних заходів, загальна сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами склала майже 60,8 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Згідно з річним звітом, найбільше порушень і недоліків виявлено за такими напрямами:

безпека та обороноздатність держави — 16,5 млрд грн;

доходи державного бюджету — 12,4 млрд грн;

соціальна сфера та охорона здоров’я — 8,4 млрд грн.

Встановлено, що із загального обсягу наданих Рахунковою палатою у 2022 і 2023 роках рекомендацій до кінця 2023 року виконані або перебувають у процесі виконання 64,4%.

Засідання Рахункової палати. Джерело: t.me/rp_ua

За результатами 14 аудитів, проведених у 2023 році, розпочато 9 досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. Три повідомлення Рахункової палати скеровані для приєднання до кримінального провадження.

Під час презентації річного звіту голова Рахункової палати Ольга Піщанська зауважила, що минулий рік був "роком важливих позитивних змін" у роботі інституції. За її словами, завдяки цим змінам Рахункова палата довела свою спроможність ефективно реагувати на виклики часу, відповідати запитам суспільства та повною мірою виконувати місію вищого органу аудиту.

Що ще треба знати

Нагадаємо, внутрішній аудит Міністерства оборони України виявив порушення у військових частинах на 180 млн грн. З'ясувалося, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

Ми також писали, що на Житомирщині у сховищі військової частини було виявлено сучасні медичні турнікети SOF американського виробництва. Перевірку в частині, підпорядкованій Командуванню медичних сил, провели аудитори Міністерства оборони України та знайшли на місці майже 30 тисяч турнікетів.