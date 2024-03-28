Где выявили наибольшее количество нарушений в управлении публичными финансами — отчет Счетной палаты за 2023 год

Глава Счетной палаты Украины Ольга Пищанская. Фото: t.me/rp_ru

Счетная палата Украины выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд гривен в 2023 году. Больше всего в направлении безопасности и обороноспособности государства.

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты по итогам работы учреждения в 2023 году.

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"Проверено и проанализировано 771 млрд грн, охвачено контролем 399 объектов, подготовлено и утверждено 59 отчетов по результатам контрольных мероприятий, общая сумма выявленных нарушений и недостатков во время управления публичными финансами составила почти 60,8 млрд грн", — говорится в сообщении.

Согласно годовому отчету, наибольшее количество нарушений и недостатков выявлено по следующим направлениям:

безопасность и обороноспособность государства — 16,5 млрд грн;

доходы государственного бюджета — 12,4 млрд грн;

социальная сфера и здравоохранение — 8,4 млрд грн.

Установлено, что из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций к концу 2023 года выполнены или находятся в процессе выполнения 64,4%.

Заседание Счетной палаты. Источник: t.me/rp_ru

По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начаты девять досудебных расследований по уголовным производствам. Три сообщения Счетной палаты направлены на присоединение к уголовному производству.

Во время презентации годового отчета глава Счетной палаты Ольга Пищанская отметила, что прошлый год был "годом важных положительных изменений" в работе института. По ее словам, благодаря этим изменениям Счетная палата доказала свою возможность эффективно реагировать на вызовы времени, отвечать запросам общества и в полной мере выполнять миссию высшего органа аудита.

Что еще нужно знать

Напомним, внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения в воинских частях на 180 млн грн. Выяснилось, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.

Мы также писали, что в Житомирской области в хранилище воинской части были обнаружены современные медицинские турникеты SOF американского производства. Проверку в части, подчиненной Командованию медицинских сил, провели аудиторы Министерства обороны Украины и обнаружили на месте почти 30 тысяч турникетов.