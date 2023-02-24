Реформування української митниці — які плани в уряду

Передбачаються не тільки кадрові зміни, а проведення структурних змін

Український уряд планує здійснити реформування Державної митниці 2023 року. Передбачаються не тільки кадрові, а й структурні зміни.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю Forbes Україна.

Що чекає на держмитницю

Глава уряду зазначив, що першим кроком стало підписання економічного безвізу з країнами Європейського Союзу, коли зняли всі мита та бар'єри для торгівлі. Зараз тривають переговори про його продовження до кінця або середини 2024 року.

Також підписали "транспортний безвіз". За чотири місяці роботи оформили 1175 митних декларацій. Ще планують запровадити спільні пункти пропуску та загальної бази даних із країнами Євросоюзу, зокрема Польщею.

П'ять кроків в рамках реформування митниці:

диджіталізація процесів, впровадження електронної черги для усунення можливості здійснення корупційних дій;

ротації кожні три місяці — тимчасове направлення бригад до митних підрозділів інших регіонів;

збільшення кількості пунктів пропуску, зменшення навантаження, черг;

ризикоорієнтований підхід, що дозволить авто великих компаній проїжджати митницю "зеленим коридором", а підозрілому транспорту "червоним коридором";

встановлення справних сканерів на митних пунктах пропуску — перші поставки зробить Польща.

Прем'єр наголосив, що "тиснутиме, щоб реформа була реалізована поточного року".

Минулого року митні надходження до держбюджету склали 300,8 млрд грн (56,9% від 528 млрд грн запланованих). План у 44 млрд грн не було виконано у жодний із місяців.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

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