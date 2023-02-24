Реформирование украинской таможни — какие планы у правительства

Предусматриваются не только кадровые изменения, но и проведение структурных изменений.

Украинское правительство планирует провести реформирование Государственной таможни в 2023 году. Предусматриваются не только кадровые, но и структурные изменения.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в интервью Forbes Украина.

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Глава правительства отметил, что первым шагом стало подписание экономического безвиза со странами Европейского Союза, когда сняли пошлины и барьеры для торговли. Сейчас ведутся переговоры о его продлении до конца или середины 2024 года.

Также подписали "транспортной безвиз". За четыре месяца работы оформили 1175 таможенных деклараций. Еще планируют ввести общие пункты пропуска и общую базу данных со странами Евросоюза, в частности, Польшей.

Пять шагов в рамках реформирования таможни:

диджитализация процессов, внедрение электронной очереди для устранения возможности осуществления коррупционных действий;

ротации каждые три месяца — временное направление бригад в таможенные подразделения других регионов;

увеличение количества пунктов пропуска, уменьшение нагрузки, очередей;

рискоориентированный подход, позволяющий авто крупных компаний проезжать таможню "зеленым коридором", а подозрительному транспорту "красным коридором";

установление исправных сканеров на таможенных пунктах пропуска — первые поставки произведет Польша.

Премьер подчеркнул, что "будет давить, чтобы реформа была реализована в текущем году".

В прошлом году таможенные поступления в госбюджет составили 300,8 млрд грн. (56,9% от 528 млрд грн запланированных). План в 44 млрд грн не был выполнен ни в один из месяцев.

Напомним, ранее правоохранители установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.

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