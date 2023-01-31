Відключення світла в Україні — покарано ще чотири обленерго за порушення графіків

Налічується вже дев'ять обленерго, які не дотримувались графіків

В Україні оштрафували ще чотири обленерго, на які найбільше скаржилися споживачі за недотримання графіків відключень під час дефіциту електроенергії. Таким чином, налічується вже дев'ять порушників.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП), на черговому засіданні.

Штрафи за порушення графіків

Зазначається, що за останні два тижні регулятор оштрафував майже половину всіх обленерго в країні.

Останні рішення щодо штрафних санкцій стосувалися Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі, Полтаваобленерго.

Вони мусять сплатити штраф у 85 тисяч гривень за неналежне інформування українців щодо графіків відключень світла.

"Ми перевіряємо скарги щодо дискримінаційності, щодо наявності та відповідності затверджених об‘єктів критичної інфраструктури по факту — як і що відключається, а також скарги щодо належності інформування. Обсяг неналежного інформування споживачів - це більше 60% скарг. Люди кажуть, що готові терпіти відключення, але просять, щоб їх належним чином про це інформували. Тому розглядаються саме ті скарги, де вказані обставини неналежного інформування", — наголосила член Нацкомісії Ольга Бабій.

ДТЕК готовий судитися

У ДТЕК Київські регіональні мережі заявили, що не згодні з рішенням регулятора про покарання енергетиків і збираються подавати до суду.

"ДТЕК категорично не згоден з рішенням НКРЕКП про покарання енергетиків і оскаржить його в суді. Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити чесне ім’я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цілу низку регіональних енергетичних компаній регулятор позапланово мав перевірити на предмет дотримання графіків відключень електроенергії. Приводом для перевірок були заяви споживачів.