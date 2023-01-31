Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Регулятор оштрафував за відключення світла чергових порушників-обленерго arrow

Регулятор оштрафував за відключення світла чергових порушників-обленерго

31 січня 2023 11:12
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Відключення світла в Україні — покарано ще чотири обленерго за порушення графіків
Налічується вже дев'ять обленерго, які не дотримувались графіків
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні оштрафували ще чотири обленерго, на які найбільше скаржилися споживачі за недотримання графіків відключень під час дефіциту електроенергії. Таким чином, налічується вже дев'ять порушників.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП), на черговому засіданні.

Читайте також:

Штрафи за порушення графіків

Зазначається, що за останні два тижні регулятор оштрафував майже половину всіх обленерго в країні.

Останні рішення щодо штрафних санкцій стосувалися Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі, Полтаваобленерго.

Вони мусять сплатити штраф у 85 тисяч гривень за неналежне інформування українців щодо графіків відключень світла.

"Ми перевіряємо скарги щодо дискримінаційності, щодо наявності та відповідності затверджених об‘єктів критичної інфраструктури по факту як і що відключається, а також скарги щодо належності інформування. Обсяг неналежного інформування споживачів - це більше 60% скарг. Люди кажуть, що готові терпіти відключення, але просять, щоб їх належним чином про це інформували. Тому розглядаються саме ті скарги, де вказані обставини неналежного інформування", — наголосила член Нацкомісії Ольга Бабій.

ДТЕК готовий судитися

У ДТЕК Київські регіональні мережі заявили, що не згодні з рішенням регулятора про покарання енергетиків і збираються подавати до суду.

"ДТЕК категорично не згоден з рішенням НКРЕКП про покарання енергетиків і оскаржить його в суді. Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити чесне ім’я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цілу низку регіональних енергетичних компаній регулятор позапланово мав перевірити на предмет дотримання графіків відключень електроенергії. Приводом для перевірок були заяви споживачів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:06 Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині

13:00 Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

12:55 Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині

Новина з фото

12:53 ​​​​​​​Столична поліція викрила схему розповсюдження наркотиків: заборонені речовини ховали в жолудях

12:52 Дев’ять років колонії: ВАКС виніс вирок ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 Пародія зірки "Кварталу 95" на Миколу Тищенка у Таїланді потрапила в тренди YouTube

12:45 Боротьба з корупцією: Україна — на 116 місці світового рейтингу

12:34 ​​​​​​​Митників спіймали на махінаціях із швидкими: держава зазнала 20-мільйонних збитків

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

12:30 Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, — Буданов

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Актуальне по темі

None 31 Січень 13:06

Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині

None 31 Січень 13:00

Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

None 31 Січень 12:55

Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині

None 31 Січень 12:54

​​​​​​​Столична поліція викрила схему розповсюдження наркотиків: заборонені речовини ховали в жолудях

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB