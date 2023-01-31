Отключение света в Украине — наказано еще четыре облэнерго за нарушение графиков

Насчитывается уже девять облэнерго, не соблюдавших графики

В Украине оштрафовали еще четыре облэнерго, на которые больше всего жаловались потребители за несоблюдение графиков отключений во время дефицита электроэнергии. Таким образом, уже насчитывается девять нарушителей.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), на очередном заседании.

Штрафы за нарушения графиков

За последние две недели регулятор оштрафовал почти половину всех облэнерго в стране.

Последние решения по штрафным санкциям касались Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети, Полтаваоблэнерго.

Они должны заплатить штраф в 85 тысяч гривен за ненадлежащее информирование украинцев о графиках отключения света.

"Мы проверяем жалобы относительно дискриминационности, наличия и соответствия утвержденных объектов критической инфраструктуры по факту — как и что отключается, а также жалобы о ненадлежащем информировании. Объем ненадлежащего информирования потребителей — это более 60% жалоб. Люди говорят, что готовы терпеть отключение, но просят, чтобы их должным образом об этом информировали. Поэтому рассматриваются именно те жалобы, где указаны обстоятельства ненадлежащего информирования", — подчеркнула член Нацкомиссии Ольга Бабий.

ДТЭК готов судиться

В ДТЭК Киевские региональные сети заявили, что не согласны с решением регулятора о наказании энергетиков и собираются подавать в суд.

"ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о наказании энергетиков и обжалует его в суде. Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", — говорится в сообщении.

Напомним, целый ряд региональных энергетических компаний регулятор внепланово должен был проверить на предмет соблюдения графиков отключений электроэнергии. Поводом для проверок были заявления потребителей.