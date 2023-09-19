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РФ експортувала вугілля з окупованої частини України до Туреччини, — Reuters

19 вересня 2023 11:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ експортувала вугілля з окупованої частини України до Туреччини, — Reuters
Шахтар видобуває вугілля. Фото: economics.segodnya.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У 2023 році вугілля, добуте на окупованій частині України, було відправлене Росією до Туреччини. З лютого до липня 2023 року до Туреччини було відправлено приблизно 160 400 тонн вугілля з Донецької та Луганської областей України.

Про це пише Reuters.

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Видання повідомляє, що три компанії, згадані у митних записах, підтвердили постачання вугілля до Туреччини протягом цього часу. Попри обмеження, запроваджені США та Євросоюзом, Туреччина не запроваджувала торгових заборон щодо Росії чи зазначених українських областей. США попередили організації про ризики сприяння Росії у її діях проти України.

Також повідомляється, що хоча Туреччина, член НАТО, висловлювалася на підтримку України після російського вторгнення у 2022 році, вона також відігравала важливу роль у мирних переговорах, полегшуючи експорт українського зерна через Чорне море. Відповіді від турецького міністерства торгівлі та митної служби з цього питання поки що відсутні.

Дослідження торгових даних, проведене агентством Reuters, показує, що за вказаний період вугілля від десяти різних компаній було направлено до Туреччини. Статистика показує, що Туреччина стала основним пунктом призначення для вугілля з цих регіонів, приймаючи він близько 95% всіх експортних поставок.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Донецької області на межі краху опинилася вугільна промисловість. Окупаційна "влада" не здатна забезпечити належний соціально-економічний стан галузі.

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