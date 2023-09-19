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РФ экспортировала уголь с оккупированной части Украины в Турцию, — Reuters

19 сентября 2023 11:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ экспортировала уголь с оккупированной части Украины в Турцию, — Reuters
Шахтер добывает уголь. Фото: economics.segodnya.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 2023 году уголь, извлеченный из оккупированных регионов Украины был отправлен Россией в Турцию. С февраля по июль 2023 года в Турцию было отправлено примерно 160 400 тонн угля из Донецкой и Луганской областей Украины. 

Об этом пишет Reuters.

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Издание сообщает, что три компании, упомянутые в таможенных записях, подтвердили поставки угля в Турцию в течение этого времени. Несмотря на ограничения, введенные США и Евросоюзом, Турция не вводила торговые запреты в отношении России или указанных украинских областей. США предупредили организации о рисках содействия России в ее действиях против Украины.

Также сообщается, что хотя Турция, член НАТО, высказывалась в поддержку Украины после российского вторжения в 2022 году, она также играла важную роль в мирных переговорах, облегчая экспорт украинского зерна через Черное море. Ответы от турецкого министерства торговли и таможенной службы по этому вопросу пока отсутствуют.

Исследование торговых данных, проведенное агентством Reuters, указывает, что за указанный период уголь от десяти различных компаний был направлен в Турцию. Статистика показывает, что Турция стала основным пунктом назначения для угля из этих регионов, принимая на себя около 95% всех экспортных поставок.

Напомним, что на оккупированных территориях Донецкой области на грани краха оказалась угольная промышленность. Оккупационная "власть" не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние отрасли.

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