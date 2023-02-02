Ринок нерухомості-2023 — на які квартири є попит у Києві

Ринок нерухомості-2023: експерти розповіли, на які квартири є попит
В Україні на вторинному ринку нерухомості на тлі війни змінювалися як вартість квартир, так і попит. Зокрема, у різних регіонах столиці експерти фіксують як зростання рівня цін та кількості охочих купити житло, так і падіння.
Про це ЗМІ розповіли в одному з українських рієлторських об'єднань.
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Як змінився попит на житло
За словами фахівців, зокрема, у Києві найбільшою популярністю користуються квартири у спальних районах, де немає метро. Є будинки, яким за 10–15 років із "робочим діапазоном вартості" квадратного метра 1000-1100 доларів.
Будівлі віком 40-50 років не коштують більше 800 доларів за квадратний метр. Тільки, якщо це новий будинок, а квартира має більшу площу та хороший ремонт. У таких випадках вартість може сягнути й 1300–1500 доларів за "квадрат".
На початку 2023 року найбільший попит у столиці спостерігається на однокімнатні квартири. На другому місці серед підписаних угод купівлі-продажу — трикімнатні квартири. Двокімнатні не такі популярні.
"Наприклад, у типових будинках на Троєщині, де досить багато трикімнатних квартир площею 70 квадратних метрів — вартість "квадрату" в середньому становить 850-900 доларів. Якщо ми розглядатимемо квартири більш сучасного планування та оздоблення, то така ж за площею квартира в сучасному будинку коштуватиме вже 1000-1100 доларів за "квадрат". У ще більш нових будинках — квадратний метр буде ще дорожчим", — зауважують фахівці.
Що чекає столичний ринок нерухомості у 2023-му
Рієлтори переконані, що у столиці попитом користуватимуться однокімнатні квартири, а також житло біля станцій метрополітену. При цьому покупці обиратимуть не верхні поверхи, зважаючи на прогнози про перебої в електропостачанні цього року.
"На квартири біля метро завжди є попит. Щоправда, зараз стали менш популярними однокімнатні квартири на верхніх поверхах — відповідно через відключення електроенергії. Клієнти зупиняють свій вибір на нижніх поверхах, щоб не довелося ходити пішки", — зауважують спеціалісти.
Також на тлі частих відключень електроенергії люди віддаватимуть перевагу заміським будинкам, а не міським квартирам.
Так, на заміські будинки серйозно зріс попит попри те, що зараз зима.Тоді як раніше у цей період вони були зовсім непопулярні. Така нерухомість придатна для життя з більш сучасними умовами та альтернативним джерелом обігріву (камін, груба), коштує в середньому 20-25 тисяч гривень. Йдеться про будинки середнього статусу площею 100 квадратних метрів, яким 5-15 років.
"Люди, які втомилися від регулярних відключень електроенергії у Києві, купують таку нерухомість. І попит на неї не зменшується вже третій місяць", — додають рієлтори.
Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що в країні квартири на первинному ринку нерухомості можуть здорожчати щонайменше на 20% через закон про оподаткування угод з об'єктами нерухомого майна, збудовані у майбутньому.
На тлі війни кількість угод на ринку нерухомості знизилася. Через скорочення попиту змінилася і вартість житла. На заході ціни на житло практично не зазнали змін. Зокрема, на Закарпатті нерухомість подорожчала на 20%.